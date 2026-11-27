26 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Sevdiğim Sensin, Güneşin Doğduğu Yer ve Muhtemel Aşk dizilerinin izlenme oranları belli oldu. Sevdiğim Sensin üç kategoride de rakiplerini geride bıraktı. İşte Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...

Dün akşam televizyon ekranlarında ilginç bir rekabet yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin hangi programlara yöneldiğini gösterdi. Bu durum, her zamanki gibi dikkat çekiciydi.

Geçtiğimiz akşam en yüksek reytingi, TRT 1 kanalında yayınlanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi karşılaşması aldı. Bu maç, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekti. İzleyicilerin favorisi haline geldi. Ardından yine TRT 1'de yer alan CSKA Sofya-Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması reyting sıralamasında dikkat çekti. Bu maç, başarılı bir performans sergiledi.

Star TV'nin "Sevdiğim Sensin" adlı programı akşam saatlerinde ilgi gördü. Duygusal ve eğlenceli anlarıyla dikkat çekti. İzleyicilerden büyük beğeni aldı. Bu programın ardından ATV ekranlarında "Esra Erol'da" programı yayınlandı. Bu talk show, gün sonunda dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

Dün geceki reyting verileri, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. İzleyicilerin tercihleri nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNCEL REYTİNG SIRALAMASI

| Sıra | Program | Kanal | Başlama Saati | Bitiş Saati |

| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |

| 1 | BESIKTAS-HAPOEL BEER SHEVA UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:34:18 | 23:17:27 |

| 2 | CSKA SOFYA-TRABZONSPOR UEFA AVRUPA KONFERANS LIGI KARSILASMASI | TRT 1 | 23:17:27 | 25:05:06 |

| 3 | SEVDIGIM SENSIN | STAR TV | 20:59:56 | 24:01:31 |

| 4 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:21:19 | 18:50:11 |

| 5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:05 | 12:59:55 |

| 6 | OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER | NOW | 19:00:08 | 20:00:06 |

| 7 | GUNESIN DOGDUGU YER | ATV | 21:00:08 | 24:16:40 |

| 8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:05 | 19:56:07 |

| 9 | SEVDIGIM SENSIN (OZET) | STAR TV | 20:00:36 | 20:59:56 |

| 10 | GUNESIN DOGDUGU YER (OZET) | ATV | 20:00:05 | 21:00:08 |

Kaynak: TİAK