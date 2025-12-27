27 Aralık Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

27 Aralık 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
00:15 - 02:45
Gönül Dağı
02:45 - 05:35
Kasaba Doktoru
05:35 - 06:20
Yedi Numara
06:20 - 08:50
Ege'nin Hamsisi
08:50 - 10:15
Kod Adı Kırlangıç
10:15 - 11:45
Hayallerinin Peşinde
11:45 - 15:10
Teşkilat
15:10 - 17:50
Akif
17:50 - 19:00
Turgay Başyayla ile...
19:00 - 20:00
Ana Haber
00:15 - 02:30
Güller ve Günahlar
02:30 - 04:30
Siyah Beyaz Aşk
04:30 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 08:30
Yabancı Damat
08:30 - 09:45
Konuştukça
09:45 - 13:00
Magazin D Cumartesi
13:00 - 14:00
Arda'nın Mutfağı
14:00 - 16:15
Eşref Rüya
16:15 - 19:00
Uzak Şehir
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
00:15 - 02:45
Rüya Gibi
02:45 - 04:30
Veliaht
04:30 - 06:00
Kızılcık Şerbeti
06:00 - 08:00
Yeni Gelin
08:00 - 10:00
Nereden Çıktı Bu Velet
10:00 - 13:00
Cumartesi Sürprizi
13:00 - 14:45
Köşeyi Dönen Adam
14:45 - 18:25
Kızılcık Şerbeti
18:25 - 20:00
Show Ana Haber
20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show
02:00 - 03:40
Kaderimin Oyunu
03:40 - 04:30
Söz
04:30 - 09:00
Kiralık Aşk
09:00 - 11:00
Fırıldak Ailesi
11:00 - 14:00
Sahipsizler
14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa
15:30 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 22:30
Kara Bela
00:40 - 03:00
Suikast Treni
03:00 - 05:30
Kardeşlerim
05:30 - 07:30
Aldatmak
07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu
10:00 - 11:50
Bebek Firarda
11:50 - 13:50
Sümela'nın Şifresi 3:...
13:50 - 17:10
Kuruluş Orhan
17:10 - 19:00
Çakallarla Dans 5
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 21:45
Taşıyıcı 2
00:00 - 03:00
Kuruluş Orhan
00:15 - 03:30
Caner Taslaman ile...
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 08:00
Tuzak
08:00 - 08:45
Oynat Bakalım
08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı
10:00 - 17:30
Gazete Magazin
17:30 - 20:00
MasterChef Türkiye All...
