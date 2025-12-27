MAGAZİN

27 Aralık Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

27 Aralık Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

27 Aralık 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:45
Gönül Dağı

02:45 - 05:35
Kasaba Doktoru

05:35 - 06:20
Yedi Numara

06:20 - 08:50
Ege'nin Hamsisi

08:50 - 10:15
Kod Adı Kırlangıç

10:15 - 11:45
Hayallerinin Peşinde

11:45 - 15:10
Teşkilat

15:10 - 17:50
Akif

17:50 - 19:00
Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00
Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:30
Güller ve Günahlar

02:30 - 04:30
Siyah Beyaz Aşk

04:30 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30
Yabancı Damat

08:30 - 09:45
Konuştukça

09:45 - 13:00
Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00
Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:15
Eşref Rüya

16:15 - 19:00
Uzak Şehir

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:45
Rüya Gibi

02:45 - 04:30
Veliaht

04:30 - 06:00
Kızılcık Şerbeti

06:00 - 08:00
Yeni Gelin

08:00 - 10:00
Nereden Çıktı Bu Velet

10:00 - 13:00
Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45
Köşeyi Dönen Adam

14:45 - 18:25
Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00
Show Ana Haber

20:00 - 23:45
Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 - 03:40
Kaderimin Oyunu

03:40 - 04:30
Söz

04:30 - 09:00
Kiralık Aşk

09:00 - 11:00
Fırıldak Ailesi

11:00 - 14:00
Sahipsizler

14:00 - 15:30
Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 22:30
Kara Bela

ATV YAYIN AKIŞI

00:40 - 03:00
Suikast Treni

03:00 - 05:30
Kardeşlerim

05:30 - 07:30
Aldatmak

07:30 - 10:00
atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:50
Bebek Firarda

11:50 - 13:50
Sümela'nın Şifresi 3:...

13:50 - 17:10
Kuruluş Orhan

17:10 - 19:00
Çakallarla Dans 5

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 21:45
Taşıyıcı 2

00:00 - 03:00
Kuruluş Orhan

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 - 03:30
Caner Taslaman ile...

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 08:00
Tuzak

08:00 - 08:45
Oynat Bakalım

08:45 - 10:00
Gençlik Rüzgarı

10:00 - 17:30
Gazete Magazin

17:30 - 20:00
MasterChef Türkiye All...

