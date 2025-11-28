MAGAZİN

27 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişti

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 27 Kasım 2025 perşembe gününün güncel reyting sonuçları...

27 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişti
Öznur Yaslı İkier

Dün gece ekranda heyecan dolu anlar yaşandı. Reyting sonuçları, izleyicilerin spor karşılaşmalarına olan ilgilerini tekrar ortaya koydu. Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT Spor'da yayımlandı. Bu müsabaka, günün en yüksek reyting oranını elde etti.

İkinci sırada NOW kanalında yayımlanan "Halef Köker'in Çağrısı" yer aldı. Dizi, sürükleyici senaryosu ve etkileyici karakterleri ile dikkat çekti.

ATV ekranlarında "Esra Erol'da" programı, gün boyunca birçok izleyicinin tercihi oldu. Bu program, televizyon izleme alışkanlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

NOW kanalından çıkan bir diğer yapım olan "Halef Köker'in Çıgrısı (Özet)" ise izleyicileri dizinin önemli anlarıyla buluşturdu.

Bir diğer dikkat çeken program, UEFA Avrupa Ligi Maç Özeli'nin TRT Spor'da kısa bir süre ekranlarda olmasıydı. Bu program, maça dair özel görüntüler ve yorumlarla izleyicileri bilgilendirdi.

Show TV’nin "Veliaht" dizisi, geç saatlere kadar sürmesiyle dikkat çekti. İzleyici kitlesi oldukça iyiydi.

Son olarak, ATV Ana Haber programı günün haber akışını sağladı. İzleyicilerin tercihi olmayı başardı. Genel olarak dün akşam, sporun ve eğlencenin ön planda olduğu bir televizyon akışı bizleri karşıladı. Reyting sonuçları, bu akışın ne kadar ilgi çekici olduğunu gösterdi.

27 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirve yine değişti 1

27 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 FENERBAHCE-FERENCVAROS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI TRT SPOR 20:34:19 22:43:55
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 21:00:11 23:58:35
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:09 18:44:20
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:50 12:57:53
5 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:30 21:00:06
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:20
7 UEFA AVRUPA LIGI MAC OZEL TRT SPOR 21:35:21 21:40:08
8 VELIAHT SHOW TV 20:56:15 24:18:30
9 GELIN KANAL 7 19:31:11 21:20:08
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:53:20

Kaynak: TİAK

