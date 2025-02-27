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  4. 27 Şubat 2025 TV Kanal Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi

27 Şubat 2025 TV Kanal Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.02.2025 14:43
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27 Şubat TV yayın akışı ile bugün ekranlarda neler var? Tüm kanalların program saatlerini ve yayınlanacak içerikleri kaçırmadan öğrenin! İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi...

27 Şubat 2025 TV Kanal Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi

27 Şubat 2025'teki TV kanal yayın akışları belli oldu! Bugün, ulusal TV kanallarında yayınlanacak olan diziler, ana haber bültenleri, eğlence programları ve daha fazlası için saatler ve detaylar merak ediliyor. Hangi kanal ne zaman hangi programı yayınlayacak?

Tüm kanal yayın akışlarını öğrenmek için detaylı listeyi keşfedin. İşte 27 Şubat 2025 TV kanal yayın akışı!

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03.00 Yaşam Başka Yerde
03.20 Bir Zamanlar İstanbul

1

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Piyasa
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Başka Bir Gün
16:00 Esra Erol'da
19:00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor
21:00 Başka Bir Gün
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Zembilli
04:00 Hercai

2

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Niyazi Gül Dörtnala
00:30 Niyazi Gül Dörtnala
02:30 Güzel Köylü
04:30 Kiralık Aşk

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış
08.00 Ilker Karagöz Ile Çalar Saat
10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda
23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.15 Her Yerde Sen
04.30 Memet Özer Ile Mutfakta

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım

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