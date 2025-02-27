27 Şubat 2025 TV Kanal Yayın Akışı: Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TV8 yayın akışı listesi

27 Şubat 2025'teki TV kanal yayın akışları belli oldu! Bugün, ulusal TV kanallarında yayınlanacak olan diziler, ana haber bültenleri, eğlence programları ve daha fazlası için saatler ve detaylar merak ediliyor. Hangi kanal ne zaman hangi programı yayınlayacak?

Tüm kanal yayın akışlarını öğrenmek için detaylı listeyi keşfedin. İşte 27 Şubat 2025 TV kanal yayın akışı!

TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Hayallerinin Peşinde

07.05 Benim Güzel Ailem

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Bir Zamanlar İstanbul

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

00.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.00 Yaşam Başka Yerde

03.20 Bir Zamanlar İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Piyasa

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Piyasa

02:45 Siyah Beyaz Aşk

05:00 Kuzey Güney

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Başka Bir Gün

16:00 Esra Erol'da

19:00 Galatasaray - Tümosan Konyaspor

21:00 Başka Bir Gün

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Zembilli

04:00 Hercai

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:30 Niyazi Gül Dörtnala

00:30 Niyazi Gül Dörtnala

02:30 Güzel Köylü

04:30 Kiralık Aşk

SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

04:45 Deha

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Ilker Karagöz Ile Çalar Saat

10.45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek Ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.15 Her Yerde Sen

04.30 Memet Özer Ile Mutfakta

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım / Canlı

12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım