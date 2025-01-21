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27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Arzum Onan son pozlarıyla gündemde! ''Kim der 51 yaşında''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 12:40
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Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sonlandıran Arzum Onan boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Arzum Onan son pozlarıyla gündeme geldi. Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti! Arzum Onan son pozlarıyla gündemde! ''Kim der 51 yaşında''

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Azum Onan ve Mehmet Aslantuğ 27 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Boşanmaları ile uzun süre magazin manşetlerinden düşmeyen ikiliden Azum Onan'ın geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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ABD'de yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşayan Arzum Onan şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi. Beyaz elbisesi ile pozlar veren ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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YORUM YAĞDI

Arzum Onan'a sosyal medyada; 'Kim der 51 yaşında', 'aşk yaramış', 'aşk güzelleştiriyor', 'hiç yaşlanmıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan
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