28 Mart 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı listesi

28 Mart 2025 Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediliyorlar. Biz de sizler kanalların güncel yayın akışı bilgisini derledik. İşte tüm detaylar...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

00:20 Kardelenler

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:45 ATV Ana Haber

20:00 Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI:

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Bahar

04:45 Deha

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI:

00:30 Sahipsizler

02:30 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:40 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

NOW TV YAYIN AKIŞI:

00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

03:15 Şahane Hayatım

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Yüz Numaralı Adam

21:45 Doktor Civanım

23:45 Orta Sayfa

TRT1 YAYIN AKIŞI:

06:50 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir...

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Vefa Sultan

14:30 Kod Adı Kırlangıç

17:40 Ömür Akkor İle Bir...

18:00 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Bir Zamanlar İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI:

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025