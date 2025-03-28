28 Mart 2025 Cuma (Bu akşam) hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Now Tv, Show TV, TRT1, Tv8 yayın akışı listesi

28 Mart 2025 Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam evinde ailesiyle birlikte Tv keyfi yapmak isteyenler kanalların yayın akışı bilgilerini merak ediliyorlar. Biz de sizler kanalların güncel yayın akışı bilgisini derledik. İşte tüm detaylar...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Kardelenler
03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:45 ATV Ana Haber
20:00 Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 Eşref Rüya
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Bahar
04:45 Deha
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI:
00:30 Sahipsizler
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:40 Kiralık Aşk
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
NOW TV YAYIN AKIŞI:
00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
03:15 Şahane Hayatım
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Doktor Civanım
23:45 Orta Sayfa
TRT1 YAYIN AKIŞI:
06:50 Vuslat
10:10 Ömür Akkor İle Bir...
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Vefa Sultan
14:30 Kod Adı Kırlangıç
17:40 Ömür Akkor İle Bir...
18:00 Ramazan Sevinci
19:45 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine
20:10 Bir Zamanlar İstanbul
TV8 YAYIN AKIŞI:
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 Survivor 2025
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
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