28 Ocak Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Çarşamba akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

Öznur Yaslı İkier

28 Ocak 2026 çarşamba akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Vefa Sultan
  • 02:15 - 03:25 Seksenler
  • 03:25 - 05:35 Dizi
  • 05:35 - 06:25 Turgay Başyayla ile...
  • 06:25 - 09:25 Kalk Gidelim
  • 09:25 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 - 21:45 Çizmeli Kedi: Son Dilek

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Güller ve Günahlar
  • 02:45 - 04:45 Poyraz Karayel
  • 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
  • 05:00 - 07:00 İstasyon
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Eyyvah Eyvah 3

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 04:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı
  • 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 02:15 - 04:00 Beni Unutma
  • 04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı
  • 06:00 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

