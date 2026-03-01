MAGAZİN

Eşref Rüya dizisine taze kan! Ünlü oyuncu kadroda

Son haftalarda reytinglerde Yeraltı dizisiyle kapışan Eşref Rüya'ya bomba bir oyuncu dahil oluyor.

Eşref Rüya dizisi ikinci sezonunda da çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Son haftalarda Yeraltı dizisiyle reyting yarışında olan Eşref Rüya kadrosunda dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

TimsBi imzalı dizide heyecanın dozu her hafta daha da artıyor. Uluç Bayraktar’ın yönettiği Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i buluşturan diziye çok iddialı bir oyuncu katılıyor.

SÜRPRİZ BİR ROLLE KATILIYOR

Etkili oyunculuğuyla adından söz ettiren Yıldıray Şahinler, “Eşref Rüya”ya sürpriz bir karakterle dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolün gizemli karakterlerden “Davut” olup olmadığı da merak konusu oldu.

Anahtar Kelimeler:
Eşref Rüya
