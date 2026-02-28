MAGAZİN

28 Şubat Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 28 Şubat 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

28 Şubat 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:25 Vefa Sultan
  • 01:25 - 03:00 Gönül Dağı
  • 03:00 - 04:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:45 - 06:15 Sahur Bereketi
  • 06:15 - 10:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 10:00 - 10:30 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:30 - 12:15 Kalk Gidelim
  • 12:15 - 12:20 Selam
  • 12:20 - 15:30 Teşkilat
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:10 Ramazan Sevinci
  • 19:10 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Eşref Rüya
  • 02:30 - 04:15 Arka Sokaklar
  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:45 - 16:15 Uzak Şehir
  • 16:15 - 17:50 Arka Sokaklar
  • 17:50 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:15 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:00 Hafız Yusuf Efendi
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 03:45 Sefirin Kızı
  • 03:45 - 05:00 Ateşböceği
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:30 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:30 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 14:30 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 - 15:30 Dizi
  • 15:30 - 16:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 16:30 - 18:15 Dizi
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 A.B.İ.
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:40 - 07:30 Zembilli
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:00 Kuşaklılar
  • 12:00 - 15:10 A.B.İ.
  • 15:10 - 17:45 Aynı Yağmur Altında
  • 17:45 - 19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:30 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Cennetin Krallığı

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 04:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 04:00 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

