29 Kasım Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

29 Kasım 2025 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 03:00

Cennetin Çocukları

İskender, özünde iyi bir çocuk olsa da sokaklarda, yetimhanelerde, hapishanelerde büyür. Hep bileğinin gücüyle ayakta kalır, karşısına çıkan her engelle savaşır. Ancak yolu bir gün Arafköy'e düşer ve asıl gerçeğin duvarların ardında olduğunu fark eder. Ege'nin sımsıcak kıyılarında, cennetten bir parça gibi duran bu kasabada İskender, geçmişin izlerini sırtında taşır. Kâmil olma yolunda sınanırken, aradığı sevgiyi ve özlemi burada bulur. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve herkese el uzatan Doktor Gönül onun hayatına dokunur.

03:00 - 03:55

Seksenler

Klasik bir Türk ailesinin yaşamını konu alan eğlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki değişim, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediği gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayı, merdaneli makineyi, pul yapıştırıp yolladığımız mektupları, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalı yakaları, sokaklarda koşturarak sürdüğümüz telli arabaları, misket dolu torbaları ilk defa bu dizide görecek.

03:55 - 05:00

Lingo Türkiye

Lingo Türkiye'de yarışmacılar, dört harften oluşan kelimeleri bularak ödül kazanmaya başlıyor. Beş harfli kelimelerden oluşan ikinci etapta yarışan üç çift arasında en az ödülü kazanan yarışmacılar eleniyor. Hızlı düşünmenin önemli olduğu Lingo Türkiye'de kaç kelimenin doğru tahmin edildiği değil kasada toplanan ödül miktarı önemli. Kasasında en çok parayı biriktiren çift final etabında yarışmaya hak kazanıyor.

05:00 - 05:50

Yedi Numara

Birbirlerini çok seven Vahit ve Zeliha, yıllar önce köyden İstanbul'a kaçmışlardır. Çok istemelerine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamazlar. Ahşap evlerini öğrenci gençlere kiralayarak, onlara bir ana gibi sahip çıkan Zeliha'nın çocuk özlemini dindirmeye çalışırlar. Yedi numaralı ahşap evin üst katını büyük şehirden gelen dört kız öğrenci tutar. Katıksız taşralı üç delikanlı da alt kata yerleşir. Dört şehirli genç kız ile üç köylü delikanlı aynı çatı altında yaşamak için komik bir uğraş verirler.

05:50 - 08:25

Ege'nin Hamsisi

Sığacıklı Melahat, eşini kaybettikten sonra oğlu Deniz ve kızı Derya'yı büyütmek için Ege mutfağına özgü yemekleriyle meşhur olan Enginar Kalbi restoranını açar. Kısa sürede de hem kasabanın hem de bölgeye gelen turistlerin gözdesi olur. Oğlu Deniz askerden dönünce hasreti sona erecek, işleri büyütecek ve mutlu mesut yaşayıp gideceklerdir. Rize'nin yaylasında da Şevket, kızı Zeynep üniversiteden mezun olduğu için bir şenlik düzenler. Ege'de zeybek, Rize'de horon sesleri yükselirken; hayat Melahat ve Şevket'in planlarını altüst eder.

08:25 - 10:00

Kod Adı Kırlangıç

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

10:00 - 11:30

Hayallerinin Peşinde

Hayallerinin Peşinde programında, cesurca girişimleriyle kendi hikayelerinin başkahramanı olan kadınların başarı yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Tüm zorlukları aşan, inatçı, hayalperest kadınlar... Devletin desteği ile büyüyen, bulunduğu coğrafyaya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan bu kadınlar birçok insana ilham veriyor. Onların inançla ulaştıkları başarının mutluluğuna sizler de ortak olun.

11:30 - 14:45

Cennetin Çocukları

14:45 - 17:50

Teşkilat

Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. Deneyimli istihbaratçı Mete Bey öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurt içi ve yurt dışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve resmen ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar.

17:50 - 19:00

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla ile yurdumuzun yöresel lezzetlerini keşfetmeye hazır mısınız?

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:15

Gönül Dağı

TVR Havacılık İcat Akademisi'nde eğitim başlar. Çocuklar, büyük bir heyecanla yeni okullarına giderler. Küçük amcaoğulları, okulu ihmal etmeleri nedeniyle ebeveynleri tarafından cezalandırılır. Taner ve Veysel, çocuklara hangi cezayı verecektir? Küçük amcaoğulları, yaptıkları icatla birlikte bir maceraya çıkarlar. Çocukların başlarına neler gelecektir? Çetin, Esra'dan uzak durmaya çalışır. Leyla'nın cesaretlendirmesiyle Esra'yla konuşmak ister. İkili arasında neler yaşanacaktır?

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30

Eşref Rüya

Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz. Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker.

02:30 - 04:30

Siyah Beyaz Aşk

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir. Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar. Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir. Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez.

04:30 - 07:00

Üç Kız Kardeş

Türkan, Dönüş ve Derya... Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır.

07:00 - 08:30

Yabancı Damat

Gaziantep'in ünlü baklavacısı Kahraman Usta'nın kızı Nazlı, Ankara da üniversite eğitimini bitirmiş memleketine dönmüştür. Nazlı yakışıklı, yabancı bir gençle tanışır. Bu genç, ailesi İstanbul'dan Atina'ya göç etmiş Niko adında bir Yunanlıdır. Nazlı ve Niko birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Ancak Niko'nun ailesi Türklerden, Nazlı'nın ailesi de Yunanlılardan pek hoşlanmamaktadır...

08:30 - 09:45

Konuştukça

Sunuculuğunu Özlem Yıldız yaptığı programda sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her şey konuşuluyor.

09:45 - 13:00

Magazin D Cumartesi

Ünlülerin en özel sırları, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz röportajlar, magazin dünyasındaki en son gelişmeler ekrana geliyor.

13:00 - 14:00

Arda'nın Mutfağı

Menüde bu hafta çok lezzetli bir Tencerede Lazanya, brokoli sevmeyen herkese sevdirecek bir Brokoli Mücveri ve harika bir Tarçınlı Baton Çörek var!

14:00 - 16:15

Eşref Rüya

16:15 - 19:00

Uzak Şehir

Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça derin bir sessizliğe bürünür.

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Güller ve Günahlar

Serhat, Kader'in babasının kim olduğunu öğrenmiş, onunla yüzleşmek için harekete geçer. Berrak, sıranın kendisine geleceğini biliyordur ve Serhat'ın öfkesinden kurtulmak için bir plan yapar. Serhat, kızlarına tüm gerçeği anlatmaya hazırlanırken Berrak yepyeni bir planla eve geri döner.

NOW Yayın Akışı

01:30 - 04:00

Ben Leman

Leman, geçmişte yaşanan büyük bir trajedinin hesabını sormak ve gerçek suçluları bulmak için çocuğu gibi büyüttüğü annesi Meryem'le Güzelkoy'a taşınır. Şahika, Mine ve Suzi tarafından zamanında geçmişin tozlu raflarına kaldırılan kırmızı kartlar Leman'ın gelmesiyle yeniden gün yüzüne çıkar. Oyun yeniden kurulur ve bu defa kuralları Leman koyacaktır. Sakin hayatlarına korku bulutları çöken üç kadın farkında olmadan Leman'ın oyununun içinde bulurlar kendilerini. Leman kasabadaki en karanlık sırları ortaya çıkaracak ve hesap soracaktır ama bir şeyi hesap edemez. Aşkı... Yani Demir'i...

04:00 - 06:15

Sakıncalı

Çocuğunu kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan Süreyya'nın adalet ve intikam mücadelesi anlatılıyor. Kayıp, öfke ve dayanışma duygularının iç içe geçtiği bu yolculuk, güçlü bir kadının yeniden doğuşunu ekrana taşıyor.

06:15 - 07:30

Karagül

Doğulu zengin bir ailenin oğlu Murat, İstanbul'da zarif eşi Ebru ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürmektedir. Bu peri masalı Murat'ın aniden ortadan kaybolmasıyla Ebru ve çocuklar için büyük bir yıkıma dönüşür. Murat'ın kayboluşunun ardından Murat'ın memleketi Halfeti'ye giden Ebru, kocasının kendinden gizlediği iflas gerçeğiyle yüzleşir. Diğer yandan eşinin ailesiyle mücadele etmek zorunda kalır. İstanbul'dan gelen bu narin ve iyi yetişmiş kadın, karagül gibi bu topraklarda kalmak için direnecek mi yoksa tüm bu mücadeleden vazgeçip kendi yolunu mu çizecek?

07:30 - 08:30

Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

Fatih Savaş dini konularda konuklarıyla keyifli sohbetler gerçekleştiriyor.

08:30 - 11:15

Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

Spordan, sıcak haberlere, hava durumundan ekonomiye, gündem yaratacak röportajlar, ilginç öyküler Çalar Saat'te...

11:15 - 12:00

Memet Özer ile Mutfakta

Geleneksel tatlardan dünya mutfağına eşsiz lezzetler, renkli konuklarla keyifli sohbetler eşliğinde Memet Özer'in mutfağında can buluyor. Programın bugünkü konukları spor yorumculuğunun sevilen isimleri Ersin Düzen ve eşi Seyhan Şaşko oluyor.

12:00 - 13:00

Kamera Arkası

Vizyon filmlerinden set ziyaretlerine, film galalarından oyuncularla röportajlara kadar renkli konulara yer verilen programda, hem yerel hem de dünyadan haberler konu alınıyor.

13:00 - 16:00

Kıskanmak

Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın hem geçmişiyle yüzleşmesi hem de hayatını geri alma çabası...

16:00 - 19:00

Ben Leman

19:00 - 20:00

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:00

Ben Leman

Ne kadar öfkeli görünse de aslında tek amacı Leman'ı korumak olan Demir bir planın içine girer. Bu plan en çok Leman'ı üzer ama Demir'in başka yolu yoktur. Demir'in planından hoşlanmayan Leman geçmiş sırrın peşine kendi bildiği yoldan düşer. Demir'in evinde karşılaştığı kötü bir sürpriz Leman'ı yıllar öncesine götürür Bunca zamandır aradığı cevaba hiç olmadığı kadar yakındır artık. Tüm bunlar olurken Mine'nin kıskançlık krizi sonunda Burak ve Mine acı dolu bir hesaplaşma yaşar.

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45

Bahar

Timur'un ölümüyle dünyaları altüst olan çocuklarına destek olmaya çalışan Bahar, onları yeniden hayata bağlamak için elinden geleni yapıyordur. Bu uğurda mesleğinden bile bir süre uzak kalmayı göze almıştır. Fakat beklenmedik bir anda kendini sokak ortasında verilen bir ölüm kalım savaşının ortasında bulunca doktorluğa beklediğinden önce dönmüş olur. Hastaneye geldiğindeyse onu hiç ummadığı kötü bir sürpriz karşılar. Geçmişinden unutmak istediği biri, Harun, hastaneye başhekim olmuştur. Harun'un kendisine karşı büyük bir hıncı olduğunu bilen Bahar, evdeki hayatı kadar hastanedeki hayatının da zorlu geçeceğini anlar.

02:45 - 06:00

Kızılcık Şerbeti

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım, eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır.

06:00 - 08:00

Yeni Gelin

Biri Madrid'te ve Milano'da büyümüş İspanyol güzeli Bella; diğeri Çukurova'nın bağrında, aşiret içinde yoğrulmuş Hazar Ağa... İki ayrı dünyanın insanı olsalar da aşklarına engel olamayıp evlenirler ve Çukurova'nın, Bozok Aşireti’nin yolunu tutarlar. Artık Bella, Bozok Aşireti’nin yeni gelinidir. Fakat bu durum, başta kayın valide Asiye olmak üzere, tüm konak halkını rahatsız eder ve o an hepsi ant içer. Bu yeni gelin, bu konakta barınamayacak ve geldiği gibi gidecektir. Fakat Bella, telli duvaklı gelin olmuş, girdiği tüm sınavlardan başarıyla geçmiştir. Bella'nın gelişiyle hayalleri alt üst olan yalnızca Bozok Aşireti değildir. Bella'nın gelişi, başka bir düşman cephesi daha açmıştır. Ve bu cephenin kazanmak için yapmayacağı şey yoktur. Düşman Duran aşireti, öyle bir şey yapar ki, bundan sonra kimse hayatına eskisi gibi devam edemeyecektir.

08:00 - 10:00

Selvi Boylum Al Yazmalım

Birbirlerine aşık olan İlyas ve Asya'nın arasındaki muhteşem aşkın sonu felaketle sonuçlanır. İlyas, Asya'yı aldatmıştır. Destansı aşk beklenmedik şekilde sona ermiştir. Hayattaki en büyük tutkusu kamyonu olan İlyas'ın geçimsiz tavırlarının üzerine bu ihanet de eklendiğinde Asya evini terk eder. Oğlu Samet'le kimsesiz kalan Asya, türlü zorluklar sonrasında Cemşit isimli bir adamla tanışır. İyilik timsali olan Cemşit çaresiz kadın ve oğluna evinin kapılarını açar, kendi ailesiymiş gibi yakın davranır. Yıllarca bu şekilde yaşayan Cemşit ve Asya artık bir aile olmuştur ve Samet Cemşit'e baba demektedir. Her şey yolunda giderken bir gün İlyas çıkagelir.

10:00 - 13:00

Cumartesi Sürprizi

Magazin ve eğlence dünyasının ünlü isimleri ile ilgili en yeni gelişmeler, dizi sektöründe olan biten her şey Cumartesi Sürprizi'nde...

13:00 - 15:30

Çiçek Abbas

Minübüs şoförü Şakir’in yanında muavin olan Çiçek Abbas’ın hayali minibüsçü olmaktır. Bencil patronu Şakir’in evlenmek istediği kıza aşık olur. Abbas hurda bir münibüs alır ve patronuna rakip olur. Bunu hazmedemeyen Şakir Abbas’ın arabasına zarar verir ve onu zor duruma düşürür. Abbas nikah günü sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.

15:30 - 18:25

Kızılcık Şerbeti

18:25 - 20:00

Show Ana Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler ekrana taşınıyor. Ana Haber Bülteni'nde, canlı bağlantılar ve program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

23:45 - 02:30

Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Rina

Ali, Ömer ve Umut adalı üç yakın arkadaştır. Ali plajda çalışmakta ve her yaz aşık olduğu kızın tatile gelmesini beklemekte, Umut babasıyla balıkçılık yapmakta, Ömer ise babasıyla üzüm bağında çalışmaktadır. Bu üç kafadarın tek umudu ise birlikte bir şarap fabrikası kurmaktadır. Tüm çabaları gerekli parayı bir araya getirmek içindir. Bu hayale sıkı sıkı sarılan kafadarların hayatı Vasilis'ten gelen bir haberle alt üst olur...

03:00 - 04:30

Yüksek Sosyete

Yüksek sosyetenin tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Cansu, kendine yeni bir hayat kurmak için karşısına çıkan işaretleri takip etmeye başlar. Kerem ise varlıklı bir aileye hizmet ederek büyümüş, emektar bir çiftin tek oğludur. Kerem, hayallerini gerçekleştirmek için çocukluk arkadaşı Mert'le bir aylığına yer değiştirmeyi kabul eder. Cansu ve Kerem’in yolları tam da bu anda kesişir. İkisinin de gerçek kimliklerini sakladığı bir dünyada, belki de aşk tüm farkları, sınıfları, kaderi yener.

04:30 - 06:00

Hanım Köylü

Saklıköy, doğası, atmosferi ve çok güzel kızlarıyla meşhur, doğa harikası bir yerdir. Köyün kızları dünyalar güzelidir. Köyden hiç bir kızı dışarıya vermez Saklıköylüler, eğer köyün dışından biri o bölgeden bir kızla evlenmek isterse mutlaka Hanım Köylü olup, orada yaşamak zorundadır. Sımsıcak, içten bir aşk hikayesini anlatan dizi; Ferit'in ve bir çok bağrı yanık erkeğin Hanım Köylü olmasının eğlenceli, komik hikayesini ekrana getiriyor.

06:00 - 07:00

Söz

İstanbul'da yaşanan bir terör saldırısı sonucu onlarca insan hayatını kaybeder. Olayın ardından Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu'nun hayatı bir yeni bir akışa sürüklenir. Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırır. Bunun üzerine örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir. Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

07:00 - 09:00

Kiralık Aşk

Abisi yüzünden başı derde giren Defne, borç batağına saplanır ve çaresiz kalır. Tam da ne yapacağını bilemez haldeyken, bir mucize kapısını çalar: Entrikalar kraliçesi Neriman ve kocası Necmi yeğenleri Ömer ile yakınlaşıp kendisine aşık etmesi için bir kız aramaktadır. Amaçları Ömer'i evlendirip, karşılığında Necmi'nin babası Hulusi Bey'in vaat ettiği köşke konmaktır. Neriman, Defne'yi bulur ve onu Ömer için hazırlayıp, bildiği her şeyi öğretir. Ömer, çok etkileyici fakat bir o kadar da zor bir adamdır. Defne, bu görevin altından kalkabilecek midir?

09:00 - 10:45

Hayat Bazen Tatlıdır

Hayat Öğretmen, özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Eski bir mafya babası olan Cerrah'ın kardeşi Koray, Gözde'ye takıntılı bir aşk beslemektedir. Yaşanan bir dizi olay sonucu Hayat'ın işine son verilir. Hayat, kız kardeşini Koray'dan uzaklaştırmak için İstanbul'un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Bu okulda Müdür Şerif Bey'in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş etmeye çalışır. Yeni taşındıkları evin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ile kardeşini mücadele dolu günler beklemektedir.

10:45 - 14:00

Kral Kaybederse

Çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, aradığı iş fırsatını Kenan'ın mekânında bulur. Hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

14:00 - 15:30

Bir Şansım Olsa

Bir Şansım Olsa'nın bu hafta cumartesi günü yayınlanacak bölümüne, annesinin gölgesinde kalan evliliğini kurtarmak için tükenmiş ve çaresiz bir şekilde olan Murat Bey programa başvuruyor. Eşinden kopmak istemeyen, ama annesinin baskısı altında ezilen Murat Bey, Aslı Özkaya'dan yardım istiyor.

15:30 - 19:00

Çarpıntı

Kalp hastası olan ve nakil için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya, kardeşleri Sezin ve Murat'la birlikte kendi halinde bir hayat sürmektedir. Sevgilisinin annesi Sevim'in söyledikleriyle büyük bir şok yaşar ve fenalaşır. Bu sırada varlıklı ve tanınmış bir aile olan Alkan Ailesinin kızı Melike, bir kaza geçirir ve hayatını kaybeder. Annesi Reyhan başta olmak üzere, tüm aile için bu kayıp büyük bir yıkım yaratır.

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Geliş

Birden fazla uzay gemisinin dünyaya iniş yapmasıyla gezegen adeta alarma geçer. Amaçları bilinmeyen bu varlıklarla iletişim kurmanın yolları aranmaya başlanır. Ordunun çağrısıyla Dr. Banks, uzaylılarla iletişim kurma görevini üstlenir. Ona bu zorlu süreçte fizikçi Ian Donnelly eşlik edecektir. İkilinin en kritik görevi, uzaylıların barış için mi yoksa istila amacıyla mı geldiklerini anlamaktır. Ancak zaman daralırken, ordunun giderek artan saldırı baskısı işleri daha da zorlaştırır.

22:30 - 01:00

Geliş

ATV Yayın Akışı

00:30 - 03:00

Kuruluş Orhan

Tüm beylerle birlikte biat edip Orhan Bey'in elini öpen Şahinşah Bey, komutanlıktan alınmasını hazmedemez ve içine bir öfke düşer. Orhan Bey'e mani olmak için Şahinşah Bey neler yapacak? Emaneti sağlamlaştırmak isteyen Orhan Bey ise gözünü Yarhisar'a diker. Abdurrahman ve Kanturalı'yla birlikte Yarhisar'ı geri almak, şehitlerin hesabını kapatmak için bir plan yapar. Orhan Bey, posttaki ilk sınavını başarıyla verebilecek mi?

03:00 - 05:30

Kardeşlerim

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan kardeşlerin hikayesi...

05:30 - 07:30

Aldatmak

Hem kızını hem de torununu kaybetmenin eşiğindeki Güzide, hayatının en zor kararının kıyısında savrulmaktadır. Bu zor zamanlarda umduğu desteği göremeyecek, kendi başına ayakta durmayı bir kez daha öğrenmek zorunda kalacaktır. Yürek burkan kaza ve devamında Behram'ın vurulması bütün aileyi dehşete düşürmüştür. Behram'ı hedef alan namlunun diğer ucunda kimin olduğu Dicleli ailesi için büyük bir soru işaretidir. Beklenmedik bir ismin Güzide ve ailesinin hayatına girmesinin ise herkes için geri dönülmez etkileri olacaktır.

07:30 - 10:00

atv’de Hafta Sonu

Türkiye'den ve dünyadan en önemli, en ilgi çekici ve en renkli haberler aktarılıyor. Gündemdeki haberlerin yanı sıra öne çıkamayan gelişmelere de yer veriliyor.

10:00 - 11:50

Şansımı Seveyim

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin, ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak'a aşık olunca lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup, helallik istemeye karar verir.

11:50 - 14:00

C Takımı

Yağmur, Murat 131, Süslü İbo, Ferdi Hoca ve Kuru Ahmet, lise yıllarından beri arkadaşlardır. Grubun tek kadın üyesi olan Yağmur'un yaşadıklarından sonra ekibe eski mahalle kabadayısı hırsız Necmi'yi de dahil ederler. Grubun Necmi'yi aralarına almasının nedeni intikam almaktır. Ancak yaptıkları plan onların pek de düşündüğü gibi ilerlemez.

14:00 - 16:00

Gece ve Gündüz

Kardeşinin nikahına gitmek üzere uçağa binen June, Roy Miller adlı yakışıklı bir adamla tanışır. Roy ile muhabbet etmeye başlar. Ancak uçak aniden bir mısır tarlasına düşer. İkiliden başka hayatta kalan kimse yoktur. June, Roy'un sıradan biri olmadığını anlar. Roy, profesyonel bir ajandır ve ihanet ettiği gerekçesiyle teşkilat tarafından takip edilmektedir. June da Roy ile birlikte kendini tehlikeli bir maceranın içinde bulur ve olağandışı yeteneklerini keşfeder.

16:00 - 19:00

Gözleri KaraDeniz

Azil annesiyle ilgili gerçeği öğrenince yıkılır ve düğüne gelmeyerek Güneş'i yalnız bırakır. Güneş, hiçbir açıklama olmadan terk edilmenin şokunu yaşar ve kendini suçlamaya başlar. Azil mezarlıkta geçmişiyle hesaplaşırken, Güneş otelde ilişkilerine dair tüm inancını kaybeder. İkisi de birbirini unutamaz ama konuşacak gücü bulamaz. Güneş, Rize'den gitmeye karar verirken Azil hayatında ilk kez ne yapacağını bilemez halde kalır. Sabah olduğunda yollarının kesişip kesişmeyeceği belirsizliğini korur.

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Hızlı ve Öfkeli 9

Dominic Toretto’nun artık tek önceliği oğlu Brian’ı korumaktır. Oğlu ve Letty ile birlikte gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Toretto, istese de geçmişinden kurtulamaz. Bu kez geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Toretto, siber suçlu Cipher ile birlikte çalışan terk edilmiş kardeşi Jakob’a karşı savaşmak zorunda kalır. Ekibi ile yeniden bir araya gelen Dom, kardeşinin lideri olduğu dünyayı yıkacak olan planı durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

22:50 - 01:50

Kuruluş Orhan

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30

Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

03:30 - 06:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Zuhal Topal'ın sunduğu yemek yarışmasında, birbirinden renkli ve iddialı kişiler mutfaktaki hünerlerini sergiliyor.

06:00 - 08:45

Tuzak

Ülkenin önde gelen iş adamlarından Demir Gümüşay tam da kariyerinin zirvesine çıktığı İş Adamları Derneği’nin başkanlık seçimlerinde, kaynağı belirsiz bir şantajla karşı karşıya kalır. Eline tutuşturulan usb’de tüm itibarını ve muhafazakâr iş adamı imajını yerle bir edecek bir skandalın kaydı mevcuttur. Demir Gümüşay, hayatta en güvendiği insanı, kızı Ceren Gümüşay’ı , bütün aileyi mahvedebilecek bu skandalı önlemesi için görevlendirir. Hayatı boyunca babasının takdirini aramış olan Ceren, büyük bir gizlilikle üstü kapatılması gereken bu zorlu meseleyi üstlenir ve ‘‘kirli avukat’’ olarak nam salmış Çınar Yılmaz’ı arar. Bundan böyle Ceren için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

08:45 - 09:00

Gençlik Rüzgarı

Yılların ve hayatın zor şartlarının yorduğu kendisini ihmal etmiş kadınlar, her bölümde uzman doktor ve alanında deneyimli isimlerle birlikte değişim yolculuğuna çıkıyor.

09:00 - 10:00

Oynat Bakalım

Furkan Dede’nin sunduğu programda birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar ekrana geliyor. İzlemesi keyifli ve bol bol güleceğiniz videoları hem izleyip hem de bilmediğiniz şeyleri öğrenmek isterseniz bu programı kaçırmayın...

10:00 - 15:45

Gazete Magazin

En sıcak magazin haberleri, aşklar, kaçamaklar, açılışlar, davetler, özel röportajlar ve magazin dünyasından en özel haberler ile Gazete Magazin ekranlara geliyor...

15:45 - 20:00

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

20:00 - 02:30

MasterChef Türkiye

