29 yıl önceki davada o da tutuklanmış! Ünlü oyuncu Münire Apaydın sessizliğini bozdu! ''Devlet benden özür diledi''

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Münire Apaydın sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Apaydın, 29 yıl önce Manisa'da pankart astıkları için tutuklanıp işkence gören çocuklardan biri olduğunu olduğunu söyleyerek yıllar sonra sessizliğini bozdu.

'HAKSIZ GÖZALTI VE İŞKENCE...'

Ünlü oyuncu; “Bundan 29 yıl önce haksız yere tutuklandım. Yıllar içinde devam eden mahkemeler sonucunda devlet benden özür diledi. Yanlış yapmışız dedi. Ve devlet haksız gözaltı ve işkence üzerinden tazminat ödeyince affetmemi ve polisler ceza evine girince içimin huzurla dolmasını bekledi. İçim huzurla dolmayacak! #manisadavası..” ifadelerini kullandı.