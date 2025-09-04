3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Her sahne kostümüyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim 3 ayda tam 16 kilo verdi.

Yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmeyen ünlü isim aralıklı oruç sayesinde iğne ipliğe döndü.

Zara diyetine dair yaptığı son açıklamada; "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü isim son sahnesinde yine çok beğenildi. Pembe bir büstiyer ve saten bir etek kombini yapan Zara bu haliyle seyircisinden tam not aldı.