MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Zara 3 ayda tam 16 kilo verdi. Şimdilerde sahne tarzıyla çok konuşulan ünlü isim yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmedi.

3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi
Öznur Yaslı İkier

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara son dönemde verdiği kilolarla çok konuşuluyor. Her sahne kostümüyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü isim 3 ayda tam 16 kilo verdi.

Yaptığı diyeti kimseye tavsiye etmeyen ünlü isim aralıklı oruç sayesinde iğne ipliğe döndü.

3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi 1

Zara diyetine dair yaptığı son açıklamada; "Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu. Değerli halkımız ‘Artık seni böyle görmek istiyoruz. Sahnedeki halin nedir öyle’ dedikçe onlar ben de gaza geldim. Onlar ne istiyorsa onu yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi 2

Ünlü isim son sahnesinde yine çok beğenildi. Pembe bir büstiyer ve saten bir etek kombini yapan Zara bu haliyle seyircisinden tam not aldı.

3 ayda tam 16 kilo verdi! Değişimiyle adından söz ettiren Zara diyetini kimseye tavsiye etmedi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte oğullarına verdikleri isim... Ünlü çift bebeklerine kavuştu! İşte oğullarına verdikleri isim...
Ailesi düğünde yoktu... Gizemli damat bakın kim çıktı! Şoke eden iddiaAilesi düğünde yoktu... Gizemli damat bakın kim çıktı! Şoke eden iddia

Anahtar Kelimeler:
Zara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Savcıyı öldüren katilin 3 suç kaydı ortaya çıktı! 'Jandarma' detayı dikkat çekti

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Tepkilerin ardından İstanbul Valiliği resmen duyurdu! Enrico Macias konseri iptal edildi

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Barış Alper Yılmaz'a dev zam! En çok kazanan yerli oluyor...

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Bursa’da Mevlid Kandili’nde Atatürk Bayrağı gerginliği: ‘Ne alakası var siyasetle’

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

Sürücüler dikkat, büyük zam geldi! Yeni fiyatlarıyla tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.