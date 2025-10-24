MAGAZİN

3 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Beydemir'den olay paylaşım geldi! İpek Yazıcı'dan yanıt gecikmedi

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, üç yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırmıştı. Boşanma sonrası Ufuk Beydemir'den dikkat çeken paylaşım gelirken İpek Yazıcı'dan da yanıt gecikmedi.

Öznur Yaslı İkier

'Aşk101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyordu.

2022 yılında İtalya'da nikah masasına oturan ikili geçtiğimiz günlerde 3 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Herkesi şaşırtan boşanma kararı sonrası konserlerine devam eden Ufuk Beydemir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

3 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Beydemir den olay paylaşım geldi! İpek Yazıcı dan yanıt gecikmedi 1

Tekirdağ'da konser veren ve bir takipçisinin 'Abi efsane konser ama eski yengeyi özlediysen haber ver helak olduk' notunu yazdığı hikayeyi Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya çok sayıda "Ayrılığı atlatamamış" yorumları geldi.

3 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Ufuk Beydemir den olay paylaşım geldi! İpek Yazıcı dan yanıt gecikmedi 2

Bu paylaşım sonrası İpek Yazıcı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin boşanma sorusuna 24 yaşındaki güzel isim, "Bitmesi gerekiyordu bitti. Çok da konuşacak bir şey yok." diyerek konuyu resmen kapattığını ilan etti.

