MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'300 bin dolar istiyor' denmişti! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı için tarih belli oldu

Youtube'daki Konuşanlar programıyla adını geniş kitlelere duyuran Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile anlaşmaya varmıştı. Bir süredir Exxen'da yayınlanan program yeni sezonda Disney+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Konuşanlar'ın yeni sezon tarihi belli oldu.

'300 bin dolar istiyor' denmişti! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı için tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, o dönemde büyük tepkilere maruz kalmıştı.

Servet değerindeki teklifleri geri çeviren Hasan Can Kaya'nın, geçtiğimiz aylarda Exxen ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

300 bin dolar istiyor denmişti! Hasan Can Kaya nın Konuşanlar ı için tarih belli oldu 1

Hasan Can Kaya'nın yeni sezonda nerede olacağı merak edilirken
Disney+ ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti. Kaya'nın programı için 300-350 bin dolar istediği iddia edilmişti.

300 bin dolar istiyor denmişti! Hasan Can Kaya nın Konuşanlar ı için tarih belli oldu 2

TARİH BELLİ OLDU

Yapılan yeni açıklamaya göre, "Konuşanlar" 19 Eylül'de izleyicisinin karşısına çıkacak. İlk bölümün ardından 2. bölüm 3 Ekim Cuma günü yayınlanacak ve sonraki bölümler her hafta cuma günleri platformda yer alacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ayda tam 18 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı 4 ayda tam 18 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı
İntihar girişiminde mi bulundu? Korkutan iddiaİntihar girişiminde mi bulundu? Korkutan iddia

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

Ali Koç açıklamıştı, o isim ortaya çıktı! F.Bahçe'den son gün bombası

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

'38 bin TL kira alıp 5890 TL kira ödüyormuş' Mert Başaran paylaştı

4 ayda tam 18 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

4 ayda tam 18 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.