'300 bin dolar istiyor' denmişti! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ı için tarih belli oldu

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, o dönemde büyük tepkilere maruz kalmıştı.

Servet değerindeki teklifleri geri çeviren Hasan Can Kaya'nın, geçtiğimiz aylarda Exxen ile yollarını ayırdığı ortaya çıkmıştı.

Hasan Can Kaya'nın yeni sezonda nerede olacağı merak edilirken

Disney+ ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti. Kaya'nın programı için 300-350 bin dolar istediği iddia edilmişti.

TARİH BELLİ OLDU

Yapılan yeni açıklamaya göre, "Konuşanlar" 19 Eylül'de izleyicisinin karşısına çıkacak. İlk bölümün ardından 2. bölüm 3 Ekim Cuma günü yayınlanacak ve sonraki bölümler her hafta cuma günleri platformda yer alacak.