31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

31 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin merakla beklediği an geldi. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve filmler arasındaki rekabetin galibi kim oldu? Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımlar ve sıralamaları haberimizde.

Öznur Yaslı İkier

Televizyon dünyasının nabzını tutan ve yapımların geleceğini belirleyen reytingler, dün akşamki rekabetin kazananlarını ortaya koydu. İzleyiciler, favori dizileri, yarışmaları ve filmlerinin performansını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyordu.

Özellikle Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, MasterChef Türkiye, Aşk ve Gözyaşı gibi popüler yapımların reytingleri merak konusuydu. Total, AB ve ABC1 olmak üzere üç farklı kategoride ölçülen reyting sonuçları, hangi yapımların geniş kitlelere hitap ettiğini, hangi yapımların ise daha seçkin bir izleyici kitlesi tarafından tercih edildiğini gösteriyor.

Bu sonuçlar, yapımcılar, kanallar ve reklamverenler için önemli bir yol haritası niteliği taşıyor. Peki, 31 Ekim 2025 reyting sonuçlarına göre hangi yapımlar zirveye yerleşti?

Total Grubu:
Total grubunda, geniş bir izleyici kitlesine hitap eden yapımlar öne çıkıyor. Dün akşamın en çok izlenen yapımı, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar oldu. Dizi, yıllardır süregelen başarısını bir kez daha kanıtlayarak zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yer aldı. Dizi, güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı.

Üçüncü sırada ise TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye yer aldı. Yarışma, heyecan dolu anları ve lezzetli yemekleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

AB Grubu:
AB grubunda, daha eğitimli ve gelir düzeyi yüksek bir izleyici kitlesinin tercihleri ön plana çıkıyor. Dün akşamın AB grubunda en çok izlenen yapımı, Kızılcık Şerbeti oldu. Dizi, bu kategoride de başarısını göstererek zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı. Yarışma, bu kategoride de izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Üçüncü sırada ise Arka Sokaklar yer aldı. Dizi, AB grubunda da önemli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi.

ABC1 Grubu:
ABC1 grubu, hem Total hem de AB grubunun özelliklerini taşıyan, daha geniş bir sosyoekonomik yelpazeyi temsil ediyor. Dün akşamın ABC1 grubunda en çok izlenen yapımı, Kızılcık Şerbeti oldu. Dizi, bu kategoride de zirveye yerleşerek büyük bir başarı elde etti.

İkinci sırada ise Arka Sokaklar yer aldı. Dizi, ABC1 grubunda da önemli bir izleyici kitlesine sahip olduğunu gösterdi.

Üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı. Yarışma, bu kategoride de izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Ayrıca dün akşam yayınlanan Taşacak Bu Deniz, Aşk ve Gözyaşı ve Ben Onun Annesiyim dizileri ile Kibar Feyzo filmi de kendi izleyici kitlesini ekran başına çekmeyi başardı. Yapımların reytingleri, gelecek bölümlerdeki performansları için önemli bir gösterge olacak.

