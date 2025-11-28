32 milyon TL'ye imza atmıştı! Serenay Sarıkaya'dan dev bir anlaşma daha

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Aile, Şahmaran ve son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Serenay Sarıkaya şimdi de kazancıyla gündeme geldi.

Sarıkaya yıllardır yüzü olduğu jean markasının yeni koleksiyonu için anlaşma sağladı ve tanıtım için kamera karşısına geçti.

Ünlü oyuncu bu anlaşmadan tam tamına 32 milyon TL kazandı. 2026 yılına kadar dinlenme kararı alan Sarıkaya, dünyaca ünlü kozmetik markasının 2026 yılı itibariyle yeni yüzü oluyor.

İMZA ATACAK

Ünlü oyuncu Mavi ve Akbank’ın ardından bu kez dünyaca ünlü güzellik markasıyla dev bir anlaşma yapacak. Yakında imzaların atılacağı anlaşma kapsamında Sarıkaya bir yıl boyunca reklam filmleri ve özel fotoğraf çekimleri yapacak.

EKONOMİSTLERLE HAREKET EDİYOR

Ünlü isim kazandığı parayı ise gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu biliniyor. Sarıkaya'nın parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.