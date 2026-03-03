MAGAZİN

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın son hali gündemde! Annesi Ayşegül Yıldız paylaştı: "12 yaşında 1.80..."

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde serveti ve mirasıyla adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses şimdi de küçük kızı Elif Ada ile gündem oldu. Annesi Ayşegül Yıldız'ın voleybol sahasından yaptığı paylaşım, Elif Ada'nın inanılmaz değişimini gözler önüne serdi. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen boyu 1.80'e ulaşan Elif Ada'nın son görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız’ın kızı Elif Ada Tatlıses, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

12 yaşındaki Elif Ada’nın voleybol sahasından paylaşılan videosu kısa sürede büyük ilgi gördü. Annesi Ayşegül Yıldız’ın yaptığı paylaşım, genç ismin fiziksel değişimini de ortaya koydu.

İbrahim Tatlıses in kızı Elif Ada nın son hali gündemde! Annesi Ayşegül Yıldız paylaştı: "12 yaşında 1.80..." 1

BOYU 1.80’E ULAŞTI

Yıldız, kızının antrenman sonrası videosunu “Boy 1.80 :) 12 yaşında beni geçti...” notuyla paylaştı. Henüz 12 yaşında olmasına rağmen 1.80 boya ulaşan Elif Ada, voleybol sahasındaki görüntüsüyle takipçilerini şaşırttı.

İbrahim Tatlıses in kızı Elif Ada nın son hali gündemde! Annesi Ayşegül Yıldız paylaştı: "12 yaşında 1.80..." 2

Sosyal medyada yapılan yorumlarda Elif Ada’nın boyu ve sporcu fiziği dikkat çekerken, birçok kullanıcı genç ismin voleybolda profesyonel kariyer yapabileceğine dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses in kızı Elif Ada nın son hali gündemde! Annesi Ayşegül Yıldız paylaştı: "12 yaşında 1.80..." 3

Elif Ada için sosyal medyada; 'maşallah', 'Ay çok iyi yola devam', 'Yolu hep açık olsun' gibi yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses in kızı Elif Ada nın son hali gündemde! Annesi Ayşegül Yıldız paylaştı: "12 yaşında 1.80..." 4

