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  4. 4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş imaj tazeledi! Gören aynı şeyi söyledi

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş imaj tazeledi! Gören aynı şeyi söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.01.2025 15:49
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"Gamsız" ve "Ben Sensiz Ne Yaparım?" gibi hit olmuş şarkılarla tanınan şarkıcı Doğuş 2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine girdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan ünlü isim son olarak 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasına katıldı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş imaj tazeledi! Gören aynı şeyi söyledi

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş son dönemde yaşadığı sağlık sorunlu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş apar topar ülkeye dönmüştü.

DOĞUŞ 1

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Yaz aylarında verdiği kilolarla da dikkat çeken Doğuş 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim şimdi de 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında ortaya çıktı.

doğuş 2

Galaya atkı, kazak ve şapka kombini ile gelen Doğuş bu haliyle Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.

DOĞUŞ 3

YORUM YAĞDI

Doğuş için sosyal medyada; 'Thomas Shelby sandım', 'çok yakışıklı', 'yaşlanmıyor', 'tarzı çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Doğuş
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