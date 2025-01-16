4 haftada 14 kilo vermişti! Doğuş imaj tazeledi! Gören aynı şeyi söyledi

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş son dönemde yaşadığı sağlık sorunlu ile adından söz ettirmişti.

Böbreğinde kist çıktığı ve acil ameliyata alınması gerektiği haberleri çıkan Doğuş apar topar ülkeye dönmüştü.

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Yaz aylarında verdiği kilolarla da dikkat çeken Doğuş 4 haftada tam tamına 14 kilo vermişti. Ünlü isim şimdi de 'Kutsal Damacana 5- Zombi' filminin galasında ortaya çıktı.

Galaya atkı, kazak ve şapka kombini ile gelen Doğuş bu haliyle Peaky Blinders dizisindeki Thomas Shelby karakterine benzetildi. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Doğuş için sosyal medyada; 'Thomas Shelby sandım', 'çok yakışıklı', 'yaşlanmıyor', 'tarzı çok iyi olmuş' gibi yorumlar yapıldı.