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4. kez ameliyat masasına yattı! Danla Bilic kalçasından çıkan dolgu maddesini yayınladı! Görenler çok şaşırdı

YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Bilic bir kez daha ameliyat masasına yatarak vücuduna yayılan dolguyu temizletti. Danla Bilic, vücudundan çıkan dolgu maddesini de takipçilerine gösterdi.

4. kez ameliyat masasına yattı! Danla Bilic kalçasından çıkan dolgu maddesini yayınladı! Görenler çok şaşırdı
Öznur Yaslı İkier

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

3 yıl önce kalça dolgusu estetiği yaptıran Danla Bilic bu işlemle adeta ölümden dönmüştü. Kullanılan dolgunun vücudunda enfeksiyona neden olmasıyla yıllardır zor günler geçiren Bilic "Kalça dolgusu asla yaptırmayın" diyerek uyarılarda bulunmuştu.

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Danla Bilic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisine hatalı ameliyat yapan ismin Bülent Cihantimur olduğunu da açıklamıştı.

Ünlü isim; "Bir sabah uyanıp popomu yaptıracağım dedim. Birinci ve ikinci ameliyatı oldum. Çok fazla geldi" diyen Danla Bilic "O çok yasaklı bir maddeymiş. Sürekli ismi değiştirilip ülkeye sokulan ve vücuda asla enjekte edilmemesi gereken bir maddeymiş" ifadelerini kullanmıştı.

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Dördüncü kez ameliyat masasına yatan Danla Bilic, dolgu temizleme ameliyatı oldu. Sosyal medya hesabından süreci paylaşan ünlü isim, vücudundan çıkan dolgu miktarıyla da herkesi şaşırttı.

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Danla Bilic
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