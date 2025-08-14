MAGAZİN

4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı konuşuluyordu! Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı

Sana Değer programıyla ekranlarda olan Songül Karlı sezon arasında ortadan kayboldu. 4. kez meme küçültme operasyonu yaptıracağı söylenen Karlı'nın son hali paylaşıldı. Ancak şarkıcı ve sunucunun operasyon geçirip geçirmediği belli değil...

MYNET DETAY-Son dönemde estetikli haliyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Songül Karlı geçtiğimiz sezon ekrana döndü. Sana Değer programında sunucu olan Karlı yine göğüslerine dair sözleriyle dikkat çekti.

“Hayatımdaki tek çakma şey saçlarım. Orijinali siyah ama ben sarı seviyorum" diyen Songül Karlı'nın geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri sosyal medyada gündeme geldi:

"Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.”

Songül Karlı'nın bu ifadeleri gündeme gelince son hali merak edildi ancak şarkıcı bir süre sosyal medyaya ara vermişti. Ekran arası sırasında sosyal medyada hiç paylaşım yapmayan Songül Karlı yeni sezona hazırlandı.

Son olarak "Sana Değer, 2. sezonuyla 18 Ağustos Pazartesi Star'da" notuyla yapılan paylaşımda Songül Karlı'nın da son hali ortaya çıktı.

Ancak Songül Karlı'nın bir operasyon geçirip geçirmediğine dair açıklama yapılmadı.

