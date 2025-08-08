MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

4. kez nikah masasına oturacağı söylenmişti! Hamdi Alkan'dan evlilik iddialarına net cevap

Geçtiğimiz yıl Dr. Dicle Çelik ile yeni bir aşka yelken açan Hamdi Alkan, evleneceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Alkan, evlilik sırasının çocukları Zeynep Alkan ile Ayşe Alkan'da olduğunu söyledi.

4. kez nikah masasına oturacağı söylenmişti! Hamdi Alkan'dan evlilik iddialarına net cevap
Öznur Yaslı İkier

Yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan, özel hayatıyla ilgili iddialarla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl, yeni bir beraberliğe başlayan Alkan ile Dr. Dicle Çelik'in evlenecekleri iddia edildi.

Ancak Hamdi Alkan, sevgilisi Dicle Çelik ile evleneceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

4. kez nikah masasına oturacağı söylenmişti! Hamdi Alkan dan evlilik iddialarına net cevap 1

Alkan, evlilik sırasının artık çocukları Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan’da olduğunu dile getirdi.

4. kez nikah masasına oturacağı söylenmişti! Hamdi Alkan dan evlilik iddialarına net cevap 2

3 KEZ NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Kızlarının annesi, oyuncu Canan Hoşgör ile iki kez evlenip 2012’de ikinci kez boşanan Hamdi Alkan, ikinci evliliğini 2014’te oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel ile yapmıştı. Alkan'ın bu evliliği de 2022’de sonlanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Torunu Berfin Oxford Üniversitesi'nden yanıt bekliyor! 'Hem güzel hem başarılı'Torunu Berfin Oxford Üniversitesi'nden yanıt bekliyor! 'Hem güzel hem başarılı'
İki başrol de peş peşe ayrıldı! Afişi hemen sildilerİki başrol de peş peşe ayrıldı! Afişi hemen sildiler

Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı israfı önlemek için harekete geçti!

Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar

Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar

Bakan Bayraktar'dan fatura desteği açıklaması

Bakan Bayraktar'dan fatura desteği açıklaması

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Benfica'dan F.Bahçe'ye olay cevap! Kerem Aktürkoğlu yönetime bildirdi...

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

+18 mesajları ifşa etmişti! “Kilo aldım” diyerek eski pozlarını paylaştı

+18 mesajları ifşa etmişti! “Kilo aldım” diyerek eski pozlarını paylaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.