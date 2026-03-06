5 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi artık değişti

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan vardı. Reyting sıralamaları izleyici tercihlerini gösteren önemli bir gösterge oldu. Ekranlarda yaşanan gelişmeler dikkat çekti.
"Sevdiğim Sensin" en yüksek reytingi aldı. İzleyicilerden yoğun ilgi gördü. Akşamın en çok izlenen programı oldu. Ardından "Halef Köklerin Çağrısı" NOW kanalında gösterildi. İzleyiciler arasında dikkat çeken bir reyting elde etti.
ATV’nin popüler programı "Esra Erol'da" gündüz kuşağında zirveye oynadı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de sabah saatlerinde güçlü bir performans sergiledi. Gündüz kuşağında ATV'nin hakimiyeti dikkat çekiciydi.
"Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı iftar sonrası izleyicileri bir araya getirdi. "ATV Ana Haber" akşam haber bülteni ile izleyici sayısını artırdı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|SEVDIGIM SENSIN
|STAR TV
|20:44:24
|23:35:22
|2
|HALEF KOKLERIN CAGRISI
|NOW
|20:59:12
|24:17:08
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:07
|18:37:02
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:07
|12:59:52
|5
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:07
|20:00:13
|6
|SEVDIGIM SENSIN (OZET)
|STAR TV
|20:00:16
|20:44:24
|7
|HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET)
|NOW
|20:00:23
|20:58:58
|8
|PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|18:37:27
|19:34:53
|9
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:35:03
|19:59:38
|10
|SURVIVOR
|TV8
|20:47:45
|24:24:36
Kaynak: TİAK
