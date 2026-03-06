MAGAZİN

5 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi artık değişti

5 Mart Perşembe günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. İki haftadır Sevdiğim Sensin dizisi ile Halef Köklerin Çağrısı dizisi arasındaki reyting savaşı bu hafta da devam etti. Zirvenin yeni sahibi Star Tv'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin oldu.

5 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi artık değişti
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon dünyasında heyecan vardı. Reyting sıralamaları izleyici tercihlerini gösteren önemli bir gösterge oldu. Ekranlarda yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

"Sevdiğim Sensin" en yüksek reytingi aldı. İzleyicilerden yoğun ilgi gördü. Akşamın en çok izlenen programı oldu. Ardından "Halef Köklerin Çağrısı" NOW kanalında gösterildi. İzleyiciler arasında dikkat çeken bir reyting elde etti.

ATV’nin popüler programı "Esra Erol'da" gündüz kuşağında zirveye oynadı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" de sabah saatlerinde güçlü bir performans sergiledi. Gündüz kuşağında ATV'nin hakimiyeti dikkat çekiciydi.

"Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı iftar sonrası izleyicileri bir araya getirdi. "ATV Ana Haber" akşam haber bülteni ile izleyici sayısını artırdı.

5 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi artık değişti

5 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV 20:44:24 23:35:22
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:59:12 24:17:08
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:07 18:37:02
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 12:59:52
5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:13
6 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV 20:00:16 20:44:24
7 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 20:00:23 20:58:58
8 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 18:37:27 19:34:53
9 ATV ANA HABER ATV 19:35:03 19:59:38
10 SURVIVOR TV8 20:47:45 24:24:36

Kaynak: TİAK

