5 yılda 50 milyon TL kazandı! Hande Erçel lüks aracıyla görüntülendi! Fiyatı dudak uçuklattı

İş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla uzun süre magazin manşetlerinde yer alan oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı'yla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa kazancıyla gündeme geldi. Bu yıl yüzü olduğu bir marka ile anlaşmasını yenileyen Erçel reklam çekimleri için 20 milyon TL'ye el sıkışmıştı.

REKLAM KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Erçel, marka ile 2021’de 1,5 milyon, 2022’de 5 milyon, 2023’te 8 milyon, 2024’te ise 10 milyon liraya anlaşmıştı. Bu yıl için de 20 milyona imza atan Erçel son 5 yılda 50 milyon TL kazanmış oldu.

Reklamlardan ve dizilerden olan kazançlarıyla dikkat çeken Hande Erçel şimdi de yeni aracıyla görüntülendi.

Polis çevirmesine takılan Erçel'in yeni aracının fiyatının ise tam tamına 20 milyon TL olduğu öğrenildi.