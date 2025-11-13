MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

50 gün cezaevinde kalıp itirafçı olmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Dar Gömlek'i Serkan Balbal'ın ifadesi İBB iddianamesinde! 'Ciddi miktarda borç para...'

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi ve oyuncu Serkan Balbal'ın da adı geçti.

50 gün cezaevinde kalıp itirafçı olmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Dar Gömlek'i Serkan Balbal'ın ifadesi İBB iddianamesinde! 'Ciddi miktarda borç para...'

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi şüpheli olarak yer aldı. Oyuncu Serkan Balbal da iddianamede adı geçen kişilerden biri olarak yer aldı.

İddianamede, iş insanı Murat Kapki’nin 'Para trafiğini yöneten isim' olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal’ın ifadesine de yer verildi.

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.

Balbal hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

50 gün cezaevinde kalıp itirafçı olmuştu! Çocuklar Duymasın ın Dar Gömlek i Serkan Balbal ın ifadesi İBB iddianamesinde! Ciddi miktarda borç para... 1

Balbal ifadesinde Murat Kapki’nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti.

Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemediAcı haberi galada aldı! Ne diyeceğini bilemedi
Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Son haliyle gündem olduTasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Son haliyle gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
çocuklar duymasın ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.