50 gün cezaevinde kalıp itirafçı olmuştu! Çocuklar Duymasın'ın Dar Gömlek'i Serkan Balbal'ın ifadesi İBB iddianamesinde! 'Ciddi miktarda borç para...'

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede sanatçı Ercan Saatçi şüpheli olarak yer aldı. Oyuncu Serkan Balbal da iddianamede adı geçen kişilerden biri olarak yer aldı.

İddianamede, iş insanı Murat Kapki’nin 'Para trafiğini yöneten isim' olduğu ve operasyon öncesinde bazı mal varlıklarını kendi üzerine aldığı öne sürülen Serkan Balbal’ın ifadesine de yer verildi.

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan oyuncu Serkan Balbal, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.

Balbal hakkında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilinçli şekilde yardım etmek' ve 'Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından toplam 7 yıl 4 aydan 16 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Balbal ifadesinde Murat Kapki’nin İBB görevlilerine kolay nakde çevrilebilecek hediyeler verdiğini anlatarak hediyelerin pahalı marka saatler ve değerli tablolar olduğunu belirtti.

Balbal ifadesinde ayrıca, "Kendisiyle geçmişte iş yaptım. Bazı projeler için ciddi miktarda borç para verdim. Bu borçlara istinaden Berat Kapki'den ve Feyza Kapki'den elden 12 milyon 400 bin lira civarında para aldım ve hesabıma yatırdım. Bu para da hala hesabımda durmaktadır. 2010-2012 yılları arasında yapımcısı olduğum filmlerin vizyon öncesi reklamları için duvar kiralama ihtiyacım olduğundan dolayı Murat Kapki ile tanıştım. Bazı radyolara gayrıresmi ortak oldum. Aramızdaki nakit para alışverişlerinin birçoğu bu aramızdaki ticari ilişki neticesinde oluşan borçlardan kaynaklanmaktadır" dedi. Kaynak: DHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır