6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca'dan peş peşe bikinili pozlar...

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Işın Karaca 6 ayda 26 kilo vererek dikkat çekmişti. Şimdilerde tatilde olan ünlü isim peş peşe verdiği bikinili pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin son pozlarına yorum yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası uyguladığı diyetle fazla kilolarından kurtulan ve bambaşka birine dönüşen Işın Karaca 6 ayda tam 26 kilo vermişti.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim şimdilerde Çeşme'de tatilin keyfini sürüyor. Peş peşe bikinili pozlar veren ünlü isim son haliyle adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Işın Karaca'nın son karelerine; 'Muhteşem olmuş', 'Güzelliğin ve zayıflığın tadını çıkar', 'Zayıf olmak çok güzel değil mi', 'Işın Karaca nerede göremiyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Işın Karaca, kilo verme sürecini yalnızca diyetle değil, sağlıklı takviyelerle de desteklediğini belirtmişti.

Karaca, “Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.” ifadelerini kullandı.

