MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

6 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bengü'den şaşırtan açıklama: 'Evli bir erkeğin...'

Selim Selimoğlu ile evliliğini 2024'te sonlandıran iki çocuk annesi Bengü, özel hayatı ve kadın - erkek ilişkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bengü'nün "Evli bir adamın kankası olamaz" sözleri dikkat çekti.

Öznur Yaslı İkier

Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile hayatını birleştirmiş, 2019'da kızları Zeynep'i, 2021'de ise ikinci çocuklarını kucaklarına almıştı.

Dışarıdan bakıldığında mutlu bir aile tablosu çizen çift, 2024 yılında sürpriz bir kararla tek celsede boşanmıştı.

6 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bengü den şaşırtan açıklama: Evli bir erkeğin... 1

Ayrılığın ardından kariyerine ağırlık veren Bengü, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Bengü, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

6 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Bengü den şaşırtan açıklama: Evli bir erkeğin... 2

Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı "Evli bir adamın kankası olamaz." diyerek ilişki hayatındaki sınırlarına dikkat çekti. Evli bir erkeğin bir kadınla samimi arkadaşlık kuramayacağını dile getiren Bengü, konuyla ilgili şunları söyledi, "Benim eşimle hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimde de böyle bir şey yoktu. Evli bir erkeğin kadın kankası olmaz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktıGeçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı
VIP konukların olduğu partideydi! Arkasını dönünce olay olduVIP konukların olduğu partideydi! Arkasını dönünce olay oldu

Anahtar Kelimeler:
Bengü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

600 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmede son karar!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

2050'de olması bekleniyordu, 2025'te başladı: Kriz kapıda!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Otomobilde cinsel ilişkiye girerken, mahalleli sopalarla bastı!

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

Geçici vasi atanmıştı! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Arap aşiretler silahlandı, Dürzilere saldırı başlattı

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.