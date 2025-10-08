7 Ekim 2025 reyting sonuçları! Gözleri Karadeniz, Arka Sokaklar, Kıskanmak, Bahar reyting birincisi kim?

Son dönemdeki dizi ve programların reyting yarışı, televizyon dünyasında rekabeti artırıyor. Dünkü yayın akışında en dikkat çeken yapım, ATV’nin "Gözleri Karadeniz" adlı dizisi oldu. Dizi, izleyicileri ansızın ekran başına çekti. En yüksek reytingi elde etti. Bu başarılı grafiğini hafta boyunca sürdürmeyi hedefliyor.

Diğer kayda değer program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" olarak karşımıza çıktı. ATV’nin gündüz kuşağındaki bu yapım, izleyici kitlesinden büyük destek aldı. Bu destek sayesinde oldukça yüksek reyting rakamlarına ulaştı. Gündüz saatlerinde de ön planda kalmayı başardı.

Show TV’den "Bahar" dizisi akşam kuşağında önemli bir çıkış yaptı. İzleyicilerin ilgisini toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Dünkü reyting sonuçları, ATV ve Show TV’nin güçlü yapımları sayesinde rekabetin ne denli yüksek olduğunu gösterdi.

7 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 GOZLERI KARADENIZ ATV 21:00:02 24:16:24 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:59:57 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:32 18:46:04 4 BAHAR SHOW TV 20:57:13 24:17:19 5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:58:07 23:50:31 6 KISKANMAK NOW 20:50:20 23:27:03 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:36 8 GOZLERI KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:41 21:00:02 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:43:06 24:36:04 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:02 19:59:46

Kaynak: TİAK