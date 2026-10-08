7 Ekim güncel reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş kapıştı! Zirvenin sahibi şaşırttı

7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansları belli oldu. Show TV'de Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW ekranlarında Yeraltı yeni sezonuyla ekranlara döndü.

ATV'de Aşk ve Taht final bölümüyle yayınlanırken, TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye de gecenin reyting rekabetinde yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ ŞAŞIRTTI

Reyting sonuçlarında şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun reyting birincisi Yeraltı sezonu iyi açtı ancak zirveyi yeni dizi Sevdan Bir Ateş'e kaptırdı.

Total reyting sıralamasında Sevdan Bir Ateş 7,81 reytingle birinci oldu. Yeraltı 6,98 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Final kararıyla ekrana veda eden Aşk ve Taht ise 0,85 reytingle 30. sırada yer aldı.

AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi. Sevdan Bir Ateş 7,25 reytingle ilk sırada yer alırken, Yeraltı 5,99 reytingle ikinci oldu.

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLE;

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI



Sevdan Bir Ateş – Show TV Yeraltı – NOW Yeraltı (Özet) – NOW Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV

AB REYTİNG SIRALAMASI



Sevdan Bir Ateş – Show TV Yeraltı – NOW Yeraltı (Özet) – NOW Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

