7 Ekim güncel reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş kapıştı! Zirvenin sahibi şaşırttı

7 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelen yapımların reyting performansları belli oldu. Show TV'de Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, NOW ekranlarında Yeraltı yeni sezonuyla ekranlara döndü.
ATV'de Aşk ve Taht final bölümüyle yayınlanırken, TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye de gecenin reyting rekabetinde yer aldı.
ZİRVENİN SAHİBİ ŞAŞIRTTI
Reyting sonuçlarında şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezonun reyting birincisi Yeraltı sezonu iyi açtı ancak zirveyi yeni dizi Sevdan Bir Ateş'e kaptırdı.
Total reyting sıralamasında Sevdan Bir Ateş 7,81 reytingle birinci oldu. Yeraltı 6,98 reytingle ikinci sırada yer aldı.
Final kararıyla ekrana veda eden Aşk ve Taht ise 0,85 reytingle 30. sırada yer aldı.
AB grubunda da zirvenin sahibi değişmedi. Sevdan Bir Ateş 7,25 reytingle ilk sırada yer alırken, Yeraltı 5,99 reytingle ikinci oldu.
TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
AB REYTİNG SIRALAMASI
ABC1 REYTİNG SIRALAMASI