7 Mart 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

7 Mart Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgileri...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Umudumuz Şaban filmi ekrana gelecek.
Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.25 atv Ana Haber
20.00 - Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.00Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - Survivor
NOW TV YAYIN AKIŞI
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ike Now Ana Haber
20.00 Umudumuz Şaban
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket
14:40 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19.20 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
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