MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 7 Mart 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

7 Mart 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. 7 Mart 2025 Cuma akşamı evinde Tv keyfi yapmak isteyenler için Kanal D, NOW, Star TV, Show TV, TV8, TRT 1, ATV kanallarının güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm merak edilenler...

7 Mart 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

7 Mart Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgileri...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Umudumuz Şaban filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

DİZİ 22

7 MART 2025 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.25 atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.00Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor

NOW TV YAYIN AKIŞI
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ike Now Ana Haber

20.00 Umudumuz Şaban

TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul

Mynet'in Sesi
Dayanamadı! Düğünden aylar sonra Acun Ilıcalı ve eşine takılan takıları anlattıDayanamadı! Düğünden aylar sonra Acun Ilıcalı ve eşine takılan takıları anlattı
Sahne ücreti dudak uçuklattı! Bir gecede...Sahne ücreti dudak uçuklattı! Bir gecede...
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu!

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Canlı yayında öğrendi, şaşkına döndü

Demirtaş'tan "serbest kalacağı" iddiasına çok konuşulacak yorum

Demirtaş'tan "serbest kalacağı" iddiasına çok konuşulacak yorum

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Tartışma yaratan görüntü... Vedat Milor'un 'Kent Lokantası' paylaşımı için Bakanlık harekete geçti!

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Galatasaraylı oyuncular, Dursun Özbek'ten gelen haber sonrası rahatladı

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

Hem ceza yedi hem de işinden oldu: "Bilsem yapmazdım"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.