7 Mart 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

7 Mart Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgileri...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv'de ise saat 20:00'da Umudumuz Şaban filmi ekrana gelecek.

Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.

7 MART 2025 YAYIN AKIŞI BİLGİSİ:

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.25 atv Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.00Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - Survivor

NOW TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ike Now Ana Haber

20.00 Umudumuz Şaban

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Ömer Akkor İle Bir sofra Bin Bereket

14:40 Vefa Sultan

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20.00 Bir Zamanlar İstanbul