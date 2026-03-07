MAGAZİN

7 Mart Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 7 mart 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

6 Mart 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Vefa Sultan
  • 01:30 - 02:35 Gönül Dağı
  • 02:35 - 04:35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:35 - 06:05 Sahur Bereketi
  • 06:05 - 07:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 07:00 - 09:50 Kalk Gidelim
  • 09:50 - 10:20 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:20 - 11:45 Kod Adı Kırlangıç
  • 11:45 - 12:15 Selam
  • 12:15 - 15:30 Teşkilat
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:25 Ramazan Sevinci
  • 19:25 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:15 Arka Sokaklar
  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 13:00 - 16:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 16:15 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:15 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:00 Anneler ve Kızları
  • 13:00 - 14:45 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:30 Dizi
  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 11:30 Sefirin Kızı
  • 11:30 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 14:30 Bir Şansım Olsa
  • 14:30 - 15:30 Dizi
  • 15:30 - 16:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 16:30 - 18:15 Dizi
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:00 - 02:45 Kuruluş Orhan
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:30 - 07:30 Zembilli
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:00 A.B.İ.
  • 13:00 - 16:00 Aynı Yağmur Altında
  • 16:00 - 17:45 Zorla Güvenlik
  • 17:45 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:35 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:15 C Takımı 2

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 04:00 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

