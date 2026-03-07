MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Berkay 3'üncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi

Şarkıcı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne ve babalık heyecanı yaşıyor. Ünlü çift müjdeli haberi sosyal medya üzerinden verdi.

Berkay 3'üncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi
Öznur Yaslı İkier

Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin'den müjdeli haber geldi. Çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıklarını duyurdu.

Berkay 3 üncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi 1

Ultrason görüntüsü eşliğinde yapılan paylaşımda, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" ifadeleri yer alırken, çiftin 'anne' ve 'baba' yazılı şapkaları da dikkatlerden kaçmadı.

Berkay 3 üncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi 2

2017 yılında ilk kızları Arya’yı kucaklarına alan çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''Yeni bölüm sonrası yayınlandı! ''Kaç bölümdür beklediğimiz şey''
Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali gündemde Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son hali gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Berkay Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.