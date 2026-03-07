Berkay 3'üncü kez baba oluyor! Müjdeyi böyle verdi

Berkay Şahin ve 2016 yılında dünyaevine girdiği eşi Özlem Ada Şahin'den müjdeli haber geldi. Çift, üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün saydıklarını duyurdu.

Ultrason görüntüsü eşliğinde yapılan paylaşımda, "Cuma günü sizlere hayırlı bir haber vermek istedik" ifadeleri yer alırken, çiftin 'anne' ve 'baba' yazılı şapkaları da dikkatlerden kaçmadı.

2017 yılında ilk kızları Arya’yı kucaklarına alan çift, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’nın doğumuyla ailelerini büyütmüştü.