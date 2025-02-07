7 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

7 Şubat 2025 Cuma akşamı hangi dizilerin ve filmlerin televizyon ekranlarında yer alacağı merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı diziler izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?



Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:



ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 - Mutluyuz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor