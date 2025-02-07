7 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

7 Şubat 2025 Cuma akşamı hangi dizilerin ve filmlerin televizyon ekranlarında yer alacağı merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı diziler izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte TRT 1, Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
7 ŞUBAT 2025 GÜNCEL TV REHBERİ:
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 - Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 - Mutluyuz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor
Okuyucu Yorumları 0 yorum