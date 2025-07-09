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70 kilo veren Okan Karacan zayıflayınca işleri durdu! 52 gün akıl hastanesine yattı! ''Evde kriz geçirdim''

Çılgın Dersane film serisinde canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan Okan Karacan kilo verdikten sonra iş bulamaz olduğunu söylemişti. Sıkıntılı günler geçirirken eşiyle de boşanan Karacan 52 gün akıl hastanesinde yattı. Karacan yaşadığı zor süreci açık açık anlattı.

70 kilo veren Okan Karacan zayıflayınca işleri durdu! 52 gün akıl hastanesine yattı! ''Evde kriz geçirdim''
Öznur Yaslı İkier

Çılgın Dersane film serisinde hayat verdiği 'Doktor Bilgin' karakteriyle geniş takipçi kitlelerine ulaşan Okan Karacan, aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çeken Okan Karacan, özel hayatıyla da adından söz ettiriyordu. Eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu boşanan Karacan, bu sürecin ardından hem fiziksel hem de duygusal olarak zor günler geçirdi.

70 kilo veren Okan Karacan zayıflayınca işleri durdu! 52 gün akıl hastanesine yattı! Evde kriz geçirdim 1

70 kilo veren ünlü isim “Zayıfladıktan sonra iş bulamaz oldum” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

"HER ŞEYİ KIRIP DÖKTÜM"

Geçmişte yaşadığı ağır travmaların ardından akıl sağlığı için profesyonel destek almak zorunda kaldığını dile Karacan, "Sinir sistemimi yönetemedim, evde kriz geçirdim. Annemle abim, 'Seni hastaneye yatıralım' dedi. Sabahlığımı giydirip elime bir vazo verdiler, ambulansla hastaneye gittik. O vazo, sinirle her şeyi kırıp döktüğüm içindi" ifadelerini kullandı.

70 kilo veren Okan Karacan zayıflayınca işleri durdu! 52 gün akıl hastanesine yattı! Evde kriz geçirdim 2

52 GÜN TEDAVİ GÖRDÜ

52 gün boyunca tedavi gören Karacan, 13 gününü kapalı serviste geçirdiğini belirterek, profesyonel bir ekip sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

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Okan Karacan
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