8 Aralık 2025 güncel reyting sonuçları! Dün en çok ne izlendi?

Türk televizyon dünyasında reytingler her zaman önem teşkil ediyor. Son dönemdeki veriler izleyici tercihlerini gösteriyor. Dünkü reyting raporlarından detaylı bir değerlendirme hazırladık.

Dün akşam Türkiye'nin en çok izlenen yapımı "UZAK ŞEHİR" oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, geniş kitlelere ulaştı. İzleyicilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Ardından aynı kanaldan "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" bölümü geldi. Özellikle akşam saatlerinde, dizi tutkunları için bu özet hazırlanmıştı. İzleyicilerin merakını gidermeyi amaçlıyordu.

ATV’nin fenomen programı "ESRA EROL'DA", çeşitli konuklarıyla dikkat çekti. Gündem belirleyici tartışmalar sundu. Günün erken saatlerinde yayınlanan "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı, izleyicilere gerçek hikayeler sundu. Reyting listesinde önemli bir yer edindi.

TRT 1’in "CENNETİN ÇOCUKLARI" dizisi, akşam saatlerinde izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Dizi duygusal hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekti. Bunun hemen ardından NOW kanalında "SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER" programı yayınlandı. İzleyicilere güncel haberleri aktardı.

Kanal D'nin haber programı "KANAL D ANA HABER", günün önemli gelişmeleri hakkında bilgi sundu. ATV'nin "ATV ANA HABER" programı da haber bültenleri arasında önemli bir yer edindi. Her iki program haber tüketiminin önemli bir parçasını oluşturdu.

Dizilerden haberlere kadar farklı içeriklerle dolu reyting verileri, izleyici tercihlerince şekilleniyor. Rekabet Türk televizyonculuğunda günden güne kızışıyor. Hangi programların daha fazla ilgi gördüğü verilerle gözler önüne seriliyor. Televizyon dünyasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği ise izleyicilerin tercihleriyle belirlenecek.

8 ARALIK 2025 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:57 24:15:30 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:50 20:59:51 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:03 18:46:07 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:57 12:59:57 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:57:57 23:49:51 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:06 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:14 20:00:00 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:53:34 9 GELIN KANAL 7 19:37:00 21:17:07 10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 21:00:02 24:24:48

Kaynak: TİAK