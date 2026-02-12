MAGAZİN

Aydilge ameliyat oldu! Hastane odasından peş peşe paylaştı

Şarkıcı Aydilge, hastaneden bulunduğu paylaşımla bel fıtığı ameliyatı geçirdiğini duyurdu. Başarılı bir operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı; "Bugün ağrılarımdan kurtuluş günüm" dedi.

Öznur Yaslı İkier

Aydilge, bel fıtığı ameliyatı olduğunu açıkladı. Uzun süredir yaşadığı ağrılar nedeniyle operasyon geçirdiğini belirten şarkıcı; "Bugün bel fıtığım nedeniyle çektiğim ağrılardan kurtuluş günüm inşallah. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle daha da çok hoplayacağım sahnede."

Aydilge, yaptığı açıklamada; "Merhabalar. Eee, son bir iki postumun altına sürekli 'Nazar değmesin, maşallah' yazıyordunuz. Sağ olun... Çok güzel bir operasyon geçirdim. Burada çok güzel çalışanlar var, harikalar. Bana çok iyi davranıyorlar. Bugün de hemen taburcu olacağım. Ayaklanacağım, çıkacağım. Eee, inşallah belimdeki hiçbir rahatsızlık da kalmayacak. Yine konserlerde hoplayıp zıplayıp, hep beraber eğleneceğiz. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

