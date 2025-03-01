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  4. 8 ayda 2 kanseri yendi! Nursel Ergin zor günleri geride bıraktı! Peruğunu çıkarıp yaşadıklarını tek tek anlattı! 'Hâlâ saçım yok'

8 ayda 2 kanseri yendi! Nursel Ergin zor günleri geride bıraktı! Peruğunu çıkarıp yaşadıklarını tek tek anlattı! 'Hâlâ saçım yok'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 08:18
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Ekranların sevilen sunucularından Nursel Ergin gündüz kuşağının ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta'yı bir anda bırakmış ve ortalardan kaybolmuştu. Bir süre gözlerden uzak kalan Nursel Ergin'in 8 aydır 2 kanserle birden mücadele ettiği ortaya çıktı. Hem rahim kanseri hem de meme kanserine yakalanan ünlü sunucu zor günleri geride bıraktı.

8 ayda 2 kanseri yendi! Nursel Ergin zor günleri geride bıraktı! Peruğunu çıkarıp yaşadıklarını tek tek anlattı! 'Hâlâ saçım yok'

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, uzun süredir Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunuyordu.

Programdan ani bir şekilde ayrılan Ergin, uzun süredir gözlerden uzaktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü sunucunun 8 aydır kanserle mücadele ettiği ortaya çıktı.

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İKİ KANSERİ BİRDEN YENDİ

Hem rahim kanseri hem de meme kanseri ile mücadele eden Nursel Ergin yaşadığı zor süreci Atv Haber ve Günaydın'a anlattı. 8 ayda iki kanseri yenen Ergin 'İki kere kurtarmaya çalıştık. Tam bitti derken bitmediğini gördük test sonuçlarında. Sonra hemen ameliyata girdim. Kemoterapi sürecim bitti. Sonra dediler ki radyoterapi olman gerekiyor. Kimseye de hastalık sürecimden de bahsetmedim.

İyi ki kanser olmuşum çünkü inanılmaz yokuş aşağı gittiğim, acımadı ki, acımadı ki diyen biriyken nasıl acımaz, çok zor bir çocukluk, çok zor bir hayat mücadelesinin içinden geçen bir kadınım ben. Küllerimden doğmuş gibi hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

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YouTube'da Yasemince İtiraflar programına konuk olan Nursel Ergin hâlâ saçının olmadığını ve saçında peruk olduğunu göstererek 'Ben de hala çok şoktayım.' dedi.

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'RAHMİMİ ALDILAR'

Zorlu bir süreci geride bıraktığını dile getiren Ergin; "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum" dedi.

Nursel Ergin'e kısa sürede sosyal medyada; 'Geçmiş olsun', 'Çok üzüldüm', 'Rabbim bir daha yaşatmasın şifa versin', 'Seni seviyoruz Nursel' destek mesajları yağdı.

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Sağlığına kavuşan ve zor günleri atlayan Nursel Ergin şimdilerde 'Mutfak Bahane' programı ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

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