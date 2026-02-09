MAGAZİN

8 Şubat Reyting sonuçları: Teşkilat mı Sahtekarlar mı izlendi?

8 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamının izlenme yarışında Teşkilat ile Sahtekarlar karşı karşıya geldi. Paza akşamında zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

Dün akşam televizyon dünyasında hareketli anlar yaşandı. Reyting sıralamalarına göre izleyicilerin ilgisini çeken programlar birçok sürprize ve heyecana sahne oldu.

“TEŞKİLAT” dizisi, izleyicilerin beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Dizi, TRT 1'de yayınlandı ve zirvede yer aldı. Aksiyon dolu bir yapım olarak dikkat çekti. Uzun süren yayın süresi boyunca izleyicileri ekrana kilitledi. Sürükleyici hikayesi ile etkileyici performansları öne çıktı.

İkinci sırada “OZAN GÜNDOĞDU İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU” programı vardı. Bu haber bülteni NOW kanalında yayınlandı. Güncel olayları ve sıcak gelişmeleri izleyicilere aktardı. Seyircilerin haber alma isteği, programın yüksek reytingindeki etkenlerden biriydi.

Üçüncü sırayı “SAHTEKARLAR” aldı. Bu program da NOW kanalında yayınlandı. Merak uyandıran senaryosu dikkat çekti. Güçlü oyuncu kadrosu ile uzun süren yayın süresini değerlendirdi.

TV8'in popüler reality show’u “SURVIVOR”, dördüncü sırada yer aldı. Yarışmacıların zorlu koşullar altındaki mücadelesi izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor’ın dinamik yapısı, yeni mekânlar ve mücadeleler sunarak sıralamada yukarılara çıkmasını sağladı.

Gün içinde merakla beklenen bir başka yapım ise “TEŞKİLAT (OZET)” oldu. TRT 1, bu içerik ile dizi hayranlarını bilgilendirdi. Gecenin ilk saatlerinde önemli bir izleyici kitlesine ulaştı.

“GELİN” dizisi, Kanal 7’de yayınlandı. Duygusal anlar ve dramatik gelişmelerle izleyicilerin beğenisini topladı. Bu yapım, yedinci sırada yer aldı.

“SHOW ANA HABER” ise SHOW TV'de izleyicilerin karşısına çıktı. Önemli haber başlıklarıyla dikkat çekti. Geçmiş hafta sonlarının ritmini yakalayan bu bülten, izleyiciler arasında ilgiyle karşılandı.

STAR TV'de yayınlanan “SÜT KARDEŞLER (T.S)”, hem komedi hem drama unsurlarını harmanladı. Bu yapım, izleyicilere keyifli anlar sundu ve dikkat çekmeyi başardı.

“KANAL D ANA HABER” ise güncel olaylar ve önemli bilgileri izleyicileriyle buluşturdu. Reytinglerdeki yerini aldı. İnsanları bilgilendirme misyonunu üstlenerek takdir topladı.

Son olarak “BEYAZ'LA JOKER OZET”, Kanal D'de yayınlandı. Günün önemli olaylarını derledi. İzleyiciler, eğlenceli yorumlarla karşılaştılar.

Dün akşamın reyting mücadelesi, izleyicilerin çeşitli programları tercih ettiğini gösterdi. Televizyonun vazgeçilmezi bu programlar, kendi tarzlarıyla izleyicileri etkilemeyi başardı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 20:58:10 23:48:30
2 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 19:59:38
3 SAHTEKARLAR NOW 20:59:07 24:17:18
4 SURVIVOR TV8 20:46:27 24:32:53
5 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:27 20:58:10
6 GELIN KANAL 7 19:36:50 21:19:39
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:54
8 SUT KARDESLER (T.S) STAR TV 20:12:00 21:46:33
9 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 20:00:12
10 BEYAZ'LA JOKER OZET KANAL D 20:00:55 20:16:27

Kaynak: TİAK

