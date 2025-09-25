8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! 'Zorlanıyorum'

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz kızları dünyaya geldi.

Ünlü çift temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Pelin Akil boşanmanın ardından özel hayatında dair ilk kez konuştu.

Yaşadığı süreci anlatan Akil, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" diye konuştu.

YENİ BİR AŞK MI?

Anıl Altan ise geçen günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile kameralara takıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ikilinin yakın tavırları dikkat çekti.