MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! 'Zorlanıyorum'

Pelin Akil ikizlerinin babası Anıl Altan'dan temmuz ayında boşanmıştı. Ünlü isim boşanmanın ardından ilk kez konuştu ve "Bir değişimin ortasındayım. Yavaş yavaş ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Zorlanıyorum" dedi.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! 'Zorlanıyorum'
Öznur Yaslı İkier

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında ikiz kızları dünyaya geldi.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Zorlanıyorum 1

Ünlü çift temmuz ayında 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Pelin Akil boşanmanın ardından özel hayatında dair ilk kez konuştu.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Zorlanıyorum 2

Yaşadığı süreci anlatan Akil, "Yavaş yavaş bir değişimin ortasına geldim. Şimdi bu değişime ayak uydurmaya ve buna alışmaya çalışıyorum. Dünyada kadın olmanın zorlukları var ve ben de kadın olarak tabii ki zorlanıyorum" diye konuştu.

8 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Pelin Akil boşanmanın ardından ilk kez konuştu! Zorlanıyorum 3

YENİ BİR AŞK MI?

Anıl Altan ise geçen günlerde bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile kameralara takıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde ikilinin yakın tavırları dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarkıfelek'in efsane hostesiydi... Son hali gündem olduÇarkıfelek'in efsane hostesiydi... Son hali gündem oldu
Uzak Şehir'in senaristini aramış! 'Bunları öpüştür artık'Uzak Şehir'in senaristini aramış! 'Bunları öpüştür artık'

Anahtar Kelimeler:
Pelin Akil Anıl Altan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.