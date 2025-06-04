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9.5 ay hapis yattı! Dilan Polat cezaevinde intihar etmeye kalkışmış! 'Eşarpla boğazımı sıktım'

Kara para aklama suçlamasıyla 9.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Dilan Polat, cezaevi sürecinde yaşadıklarını Pınar Kerimoğlu'na anlattı. İtiraflarıyla dikkat çeken Polat, “Keşke, kafama dolar takıp paylaşmasaydım. Keşke altın tozlu kahve içmeseydim” dedi.

9.5 ay hapis yattı! Dilan Polat cezaevinde intihar etmeye kalkışmış! 'Eşarpla boğazımı sıktım'
Öznur Yaslı İkier

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları devam eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, dava sürecinde verilen bir ara kararla tahliye edilmişti.

Şimdilerde yine sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. 9.5 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan Dilan Polat, cezaevi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

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Polat, ablası Sıla Doğu’nun tahliyesinden sonra psikolojisinin bozulduğunu ve intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Dilan Polat; “Sıla tahliye olduktan sonra yemek yememeye başladım. Artık sadece intihar etmeyi düşünüyordum. Görüşten sonra bana kalan bir eşarp vardı. Onunla boğazımı sıktım. Ölmeden önceki son saniyelerde çocuklarım gözümün önüne geldi, bıraktım.” dedi.

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'PEMBE ODA TALEBİ'

Cezaevinde eşi Engin Polat’la ‘pembe oda’ talebinde bulundukları iddiasını yalanlayan Polat, “Biz ayrı cezaevlerindeydik. O uygulama aynı cezaevinde olanlar için geçerli” dedi. Zorlu süreçten ders çıkardığını dile getiren ünlü isim, pişmanlıklarını da anlattı:

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“Bu süreç bana sakin olmayı öğretti. Keşke kafama dolar takıp paylaşmasaydım, keşke altın tozlu kahve içmeseydim. Bunlar için pişmanım. Eminim bunları yapmasaydım başımıza bu olaylar gelmezdi.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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