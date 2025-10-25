MAGAZİN

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Şanslı adam'

Sanat camiasında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi Ajda Yıldızhan sonunda ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yıldızhan'ın eşini görenler hep aynı yorumu yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan son dönemde özel hayatıyla gündemde.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 1

9 çocuk babası Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülenmişti. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı eşi Ajda Yıldızhan'ı adeta sır gibi saklıyordu.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 2

Geçtiğimiz aylarda da eşi Ajda ile bir davette görüntülenen İzzet Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Şanslı adamsın' 'Eşin çok güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 3

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! Şanslı adam 4

İzzet Yıldızhan
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

