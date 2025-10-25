9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Şanslı adam'

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan son dönemde özel hayatıyla gündemde.

9 çocuk babası Yıldızhan geçtiğimiz günlerde 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülenmişti. Bugüne kadar eşiyle kamera karşısına geçmeyen ünlü şarkıcı eşi Ajda Yıldızhan'ı adeta sır gibi saklıyordu.

Geçtiğimiz aylarda da eşi Ajda ile bir davette görüntülenen İzzet Yıldızhan'a sosyal medyada; 'Güzel kadın', 'Şanslı adamsın' 'Eşin çok güzelmiş' şeklinde yorumlar yapıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan, eşine müzik anlamında da destek veriyor.