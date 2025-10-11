9 Ekim 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Kim Milyoner Olmak İster?, Halef, Veliaht reyting birincisi kim?

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok program yayınlandı. Bu programlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting sıralamaları, ilgi gören yapımları bir kez daha gösterdi.
Reyting listelerinin zirvesinde "Eşref Rüya" yer aldı. Program, Kanal D'de yayınlandı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. Yayınlandığı saat diliminde dikkat çekti. TV izleyicilerinin favorisi olmayı başardı. "Eşref Rüya (Özet)" versiyonu da yayınlandı. Bu versiyon reyting listesinde etkili bir konumda yer aldı.
Star TV'de "Sahipsizler" ekranlara geldi. Bu program, izleyicilerin beğenisini topladı. İkinci sırada yer aldı. "Sahipsizler (Özet)" versiyonu da izleyicilerle buluştu. Bu durum günün akışına katkı sağladı.
ATV ekranındaki "Esra Erol'da" programı, gündüz kuşağında dikkat çekti. İzleyicilere ulaştı. Müge Anlı'nın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da izleyicileri bilgilendirmeye devam etti. Bu program hafta içi günlerde olduğu gibi ilgiyle izlendi.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|ESREF RUYA
|KANAL D
|20:59:09
|24:17:54
|2
|ESREF RUYA (OZET)
|KANAL D
|20:00:44
|20:58:58
|3
|SAHIPSIZLER
|STAR TV
|20:56:02
|24:17:11
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:06
|18:45:15
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:03
|12:59:56
|6
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:07
|19:54:45
|7
|SAHIPSIZLER (OZET)
|STAR TV
|19:59:37
|20:56:02
|8
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|19:59:55
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:57:58
|19:59:56
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:41
|20:00:00
Kaynak: TİAK
