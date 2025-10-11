9 Ekim 2025 reyting sonuçları! Eşref Rüya, Kim Milyoner Olmak İster?, Halef, Veliaht reyting birincisi kim?

Dün akşam televizyon ekranlarında birçok program yayınlandı. Bu programlar izleyicileri ekran başına kilitledi. Reyting sıralamaları, ilgi gören yapımları bir kez daha gösterdi.

Reyting listelerinin zirvesinde "Eşref Rüya" yer aldı. Program, Kanal D'de yayınlandı. İzleyicilerden büyük ilgi gördü. Yayınlandığı saat diliminde dikkat çekti. TV izleyicilerinin favorisi olmayı başardı. "Eşref Rüya (Özet)" versiyonu da yayınlandı. Bu versiyon reyting listesinde etkili bir konumda yer aldı.

Star TV'de "Sahipsizler" ekranlara geldi. Bu program, izleyicilerin beğenisini topladı. İkinci sırada yer aldı. "Sahipsizler (Özet)" versiyonu da izleyicilerle buluştu. Bu durum günün akışına katkı sağladı.

ATV ekranındaki "Esra Erol'da" programı, gündüz kuşağında dikkat çekti. İzleyicilere ulaştı. Müge Anlı'nın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da izleyicileri bilgilendirmeye devam etti. Bu program hafta içi günlerde olduğu gibi ilgiyle izlendi.

9 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 20:59:09 24:17:54 2 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:44 20:58:58 3 SAHIPSIZLER STAR TV 20:56:02 24:17:11 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:06 18:45:15 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:56 6 ATV ANA HABER ATV 19:00:07 19:54:45 7 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 19:59:37 20:56:02 8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:55 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:58 19:59:56 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:41 20:00:00

Kaynak: TİAK