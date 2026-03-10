9 Mart Pazartesi 2026 reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

Televizyon dünyasında yaşanan rekabet, izleyicilerin tercihlerine dair önemli bilgiler sundu. Dün akşam en yüksek reytinge sahip yapım, Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" oldu. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekerek zirvede yer aldı. İkinci sırada "Uzak Şehir (Özet)" bulunuyor.
ATV’nin "Esra Erol'da" programı, yayımlandığı saat diliminde dikkat çekti. Üçüncü sırada yer almayı başardı. Ardından, aynı kanalın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı gündüz saatlerinde izleyiciyi ekrana topladı.
Dün akşamın reyting verileri izleyici tercihlerini gözler önüne serdi. Televizyon dünyasındaki rekabetin heyecan verici boyutlarını yeniden gösterdi. Her kanal, programlarıyla dikkat çekmeye çalıştı. İzleyiciler ise farklı içeriklerle buluşma imkanı buldular.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|UZAK SEHIR
|KANAL D
|20:59:56
|24:15:56
|2
|UZAK SEHIR (OZET)
|KANAL D
|20:00:50
|20:59:45
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:21
|18:39:46
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:06
|12:59:49
|5
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:06
|20:00:19
|6
|CENNETIN COCUKLARI
|TRT 1
|20:58:24
|23:41:32
|7
|PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|18:40:06
|19:39:27
|8
|SURVIVOR
|TV8
|20:43:27
|24:29:03
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:06
|20:00:07
|10
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:39:37
|19:59:28
Kaynak: TİAK
Okuyucu Yorumları 0 yorum