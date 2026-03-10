MAGAZİN

9 Mart Pazartesi 2026 reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde program, dizi, yarışma ve film yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Dünün reyting sonuçları açıklanırken zirvenin sahibi değişmedi.

Öznur Yaslı İkier

Televizyon dünyasında yaşanan rekabet, izleyicilerin tercihlerine dair önemli bilgiler sundu. Dün akşam en yüksek reytinge sahip yapım, Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" oldu. Dizi, izleyicilerin ilgisini çekerek zirvede yer aldı. İkinci sırada "Uzak Şehir (Özet)" bulunuyor.

ATV’nin "Esra Erol'da" programı, yayımlandığı saat diliminde dikkat çekti. Üçüncü sırada yer almayı başardı. Ardından, aynı kanalın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı gündüz saatlerinde izleyiciyi ekrana topladı.

Dün akşamın reyting verileri izleyici tercihlerini gözler önüne serdi. Televizyon dünyasındaki rekabetin heyecan verici boyutlarını yeniden gösterdi. Her kanal, programlarıyla dikkat çekmeye çalıştı. İzleyiciler ise farklı içeriklerle buluşma imkanı buldular.

GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI:

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:56 24:15:56
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:50 20:59:45
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:21 18:39:46
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:49
5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:19
6 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:24 23:41:32
7 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 18:40:06 19:39:27
8 SURVIVOR TV8 20:43:27 24:29:03
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:06 20:00:07
10 ATV ANA HABER ATV 19:39:37 19:59:28

Kaynak: TİAK

