9 saatlik operasyonla bambaşka biri oldu! Gülşah Saraçoğlu görenler tanıyamıyor! 'Resmen yüz nakli'

İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi programlarla hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda 9 saatlik bir operasyon geçiren Saraçoğlu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modacının son karelerini kimse tanıyamadı. Sosyal medya kullanıcıları; 'Resmen yüz nakli', 'eski halinde çok daha güzeldi', 'valla eski halin iyiydi', 'Bu kim?' şeklinde yorumlar yaptılar.

**Gülşah Saraçoğlu son olarak şu estetikleri yaptırdı:



Boyun ve yüz germe

Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu

Göz kapağı estetiği

Gözaltı yağ enjeksiyonu

Bişektomi