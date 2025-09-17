MAGAZİN

9 saatlik operasyonla bambaşka biri oldu! Gülşah Saraçoğlu görenler tanıyamıyor! 'Resmen yüz nakli'

Özel hayatı, tasarımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu şimdi de geçirdiği estetik operasyonla gündem oldu. 9 saatlik operasyonla adeta bambaşka biri olan Saraçoğlu'nun son halini kimse tanıyamadı. Ünlü isim kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi programlarla hafızalara kazınan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa geçirdiği estetik operasyonla gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda 9 saatlik bir operasyon geçiren Saraçoğlu sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

YORUM YAĞDI

Ünlü modacının son karelerini kimse tanıyamadı. Sosyal medya kullanıcıları; 'Resmen yüz nakli', 'eski halinde çok daha güzeldi', 'valla eski halin iyiydi', 'Bu kim?' şeklinde yorumlar yaptılar.

**Gülşah Saraçoğlu son olarak şu estetikleri yaptırdı:

Boyun ve yüz germe
Alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu
Göz kapağı estetiği
Gözaltı yağ enjeksiyonu
Bişektomi

