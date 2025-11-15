MAGAZİN

ABD'de hayatına gözlerini yuman Muazzez Abacı’nın cenazesi İstanbul’a getirildi

ABD’de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziğinin büyük ismi Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getirildi. Abacının cenazesi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı bugün saat 15.30’da Washington’dan İstanbul’a ulaştı.

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE CENAZE BİR TÖREN YAPILACAK

Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından bugün saat 15.30’da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington’dan İstanbul’a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören yapılacak ve daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

(İHA)

15 Kasım 2025
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
