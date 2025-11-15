ABD'de hayatına gözlerini yuman Muazzez Abacı’nın cenazesi İstanbul’a getirildi

Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızını görmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE CENAZE BİR TÖREN YAPILACAK

Abacının cenazesi gerekli işlemlerin ardından bugün saat 15.30’da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington’dan İstanbul’a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı. Usta sanatçı için yarın Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören yapılacak ve daha sonra son yolculuğuna uğurlanacak.

(İHA)

