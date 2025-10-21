MAGAZİN

Acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Tanyeli'nin kız kardeşi hayatını kaybetti

Geçen mart ayında pankreas kanserinden hayatını kaybeden Tanyeli'nin kız kardeşi kız kardeşi Seda Yıldız hayatını kaybetti. Acı haberi Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medyada duyurdu.

İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli (54) geçen mart ayında hayatını kaybetmişti. Sosyal medya hesabından sık sık annesini anan Taylan, bugün aldığı acı bir haberle tekrar sarsıldı.

"TEYZEM, ANNEME KAVUŞTU"

Taylan, yaptığı paylaşımda teyzesinin vefat ettiğini duyurdu:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."

Kaynak: İHA

Tanyeli
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

