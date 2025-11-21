MAGAZİN

Acun Ilıcalı 10. ismi açıkladı! Milli boksör Survivor 2026 kadrosunda

Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonunda yarışacak yeni bir isim daha belli oldu Acun Ilıcalı, Survivor kadrosunda yer alacak milli sporcunun ismini açıkladı.

Öznur Yaslı İkier

'Survivor 2026' için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarını büyük bir heyecanla araştırıyorlar. Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri art arda sosyal medyadan açıklıyor.

Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel gibi ünlü isimler resmen belli oldu.

MİLLİ BOKSÖR KADRODA

Ilıcalı, Survivor'da yer alacak 10. yarışmacının milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu duyurdu.

Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda; "Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

