Acun Ilıcalı açıkladı: Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın Survivor 2026 kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu merak ediliyor. Baycan, Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimlerden sonra milli voleybolcu Meryem Boz'da kadroya dahil olmuştu.

Acun Ilıcalı yeni bir paylaşımda bulunarak herkesi heyecanlandırdı. Ilıcalı 'Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat 2026 Ünlüler ile All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

SURVİVOR KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda Meryem Boz'un yanı sıra Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi isimlerin de yer alacağı daha önceden duyurulmuştu.