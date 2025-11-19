Acun Ilıcalı açıkladı! Deniz Çatalbaş Survivor 2026 kadrosunda

'Survivor 2026' yarışması için geri sayım başladı. İzleyenler, yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğunu merak ediyorlar.

Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2026'ya katılacak ünlü isimleri sosyal medya hesabından duyuruyor. Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz ve Murat Arkın gibi isimler yer aldı.

Acun Ilıcalı kadroya giren yeni ismin Deniz Çatalbaş olduğunu duyurdu. Ilıcalı, ''Sevgili Deniz Çatalbaş Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Kendisine gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.