Acun Ilıcalı'da Feyza Civelek'i seçti! Şaşırtan karar

Yeni yıl için geri sayımın başladığı şu günlerde O Ses Türkiye Yılbaşı heyecanı da sardı. Acun Ilıcalı Yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere karar vermeye başladı. Bu isimlerden biri de fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek oldu.

Öznur Yaslı İkier

Yılbaşı akşamlarının en çok izlenen programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı Yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere de karar vermeye başladı.

Bu isimlerden biri de Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu.

Feyza Civelek'in Yılbaşı özel programı için hummalı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel ders alan Civelek seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak.

Ünlü oyuncu sözleri, Edirne – Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü seslendirecek.

O Ses Türkiye Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
