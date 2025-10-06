Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı Bayhan oldu!

Survivor 2026 yarışmacıları belli olmaya başladı. Survivor yarışmacılarını Acun Ilıcalı duyurmaya başladı.
Acun Ilıcalı "Survivor 2026 Ünlüler&All Star başlıyor. İlk yarışmacımız olan Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum" diyerek ilk yarışmacıyı sosyal medyadan yayınladı.
2003 yılında Kanal D'de yayınlanan Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren Bayhan'ın Survivor'a katılacak olması duyanları şaşırttı.
Bayhan Gürhan, 14 Mart 1980 doğumlu Türk şarkıcıdır. İlk olarak 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmasının ardından yarışma sonrası seslendirdiği şarkılarla da adından söz ettirdi.
